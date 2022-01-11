القومية للأنفاق: أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستكون رمزية لذوي الهمم

كشف اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن الانتهاء من تنفيذ محطات القطار الكهربائي الخفيف «السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان» بنسبة 100%، لافتا إلى استمرار أعمال التشغيل التجريبي دون ركاب، للاطمئنان على سلامة السكة وتنفيذ المشروع، قبل افتتاح التشغيل الرسمي أمام الركاب، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما كشف عن مفاجأن بشأن التذاكر الخاصة بذوي الهمم.

والي: مناقشة أسعار تذاكر القطار الكهربائي قبل التشغيل الرسمي بـ60 يوما

وقال والي لـ«الوطن»، إنّ أسعار تذاكر القطار الكهربائي لم تتحدد حتى الآن، وسيتم مناقشتها قبل التشغيل الرسمي أمام الركاب بنحو 60 يوما تقريبا، وتقديم خدمات مميزة لذوي الهمم خلال استقلالهم القطار الكهربائي، لافتا إلى أنّ هناك دراسة تُناقش حاليا للسماح لكبار السن باستقلال القطار الكهربائي مجانا، لكن لم تصدر أي قرارات رسمية حتى الآن.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستكون رمزية لذوي الهمم

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنّ أسعار تذاكر القطار الكهربائي ستكون رمزية لذوي الهمم، وأنّ الموعد المحدد لتشغيل القطار الكهربائي رسميا أمام الركاب سيكون قبل 30 يونيو 2022، مشيرا إلى أنّ القطار يسير بسرعة 120 كم/ س، وهو آمن ومكيف ونظيف، كما أنّ وزارة النقل، حريصة على إدخال وسائل مواصلات حديثة في مصر، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، والقضاء على الاختناقات المرورية.

القطار الكهربائي شريان تنمية جديدة للمجتمعات العمرانية الجديدة

وأشار والي، إلى أنّ مشروع القطار الكهربائي له أهمية كبيرة للغاية باعتباره شريان تنمية جديد ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة، وهي: «العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة» علاوة على تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، والقطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين» في المحطة المركزية ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.

وتابع أنّه سيتم إنشاء مناطق انتظار بجانب محطات القطار الكهربائي الخفيف،‎ تسهيلا على ‏المواطنين، كما سيتم استغلال المحطات تجاريا لزيادة العائد الاقتصادي للمشروع.