الأوقاف: توزيع لحوم الإطعام على 60 ألف أسرة خلال أيام

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّ الوزارة موجودة بشكل كبير في معرض الكتاب، وهناك تخفيضات غير مسبوقة، حيث أعدت الوزارة شنطة بأبرز الكتب سعرها لا يتجاوز 70 جنيها، مؤكدا أنّ الثقافة للشعوب كالماء والهواء، وأي شخص يتوقف عن القراءة والثقافة وتطوير الذات يصبح كالجماد.

مشروع الإطعام طوال العام

وأضاف وزير الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، قبل مؤتمر «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، الذي تنظمه الوزارة في الفترة من 12 حتى 13 فبراير المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي: «من أهم الأعمال التي تنظمها وزارة الأوقاف ونسعد بها، مشروعات خدمة المجتمع وتحديدا الإطعام طوال العام، ما شجعنا على تعميم التجربة، وإطلاق صكوك الإطعام التي تكون مختلفة عن صكوك الأضاحي».

وتابع جمعة: «بدأنا المشروع مع وزارة التضامن ببعض المحافظات بـ3 آلاف أسرة من الأولى بالرعاية ضمن قاعدة مدققة، لتوزيع اللحوم شهريا عليهم، وتصل إلى منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمسجد أو الكشك».

وأوضح وزير الأوقاف، أنّ المشروع سيُطبق بأعلى درجات الإحكام للمنظومة، ونحاول زيادة عدد الأسر، إذ بدأت الوزارة بـ60 ألف أسرة، ومقرر الوصول بهم إلى 100 ألف، وسنزيد عدد مرات إعطاء اللحوم، ونشهد انطلاق المشروع في مجزر البساتين يوم الثلاثاء تحت إشراف طبي وبيطري».

وصول لحوم الإطعام للمستحقين الخميس المقبل

ولفت جمعة، إلى أنّ «الأوقاف» تعاقدت مع وزارة التموين لشراء 1000 طن لحوم، وتبدأ توزيعها بعد التجميد 24 ساعة، وتصل إلى المواطنين يوم الخميس المقبل، وهذا جزء من سياسة الدولة المصرية في الحماية الاجتماعية، ولم نجبر أحدا ولم نفعل مثلما فعلت إحدى الجماعات التي كانت توزع اللحوم لشراء الأصوات الانتخابية».

وأكمل وزير الأوقاف: «الناس هنا بتقول هل يجوز الصك يكون من زكاة المال، وأنا أقول نعم يجوز، وأصلها ان تذهب للفقراء والمساكين، كما يجوز أن تكون من الصدقات وكفارة اليمين وإفطار الصائم، علما بأنّ الصكوك تذهب لمن يستحقها».

وقال جمعة، إنّ سعر صك الإطعام على مدار العام 300 جنيه فقط، وهو موجود في مديريات الأوقاف طوال الأسبوع، والحسابات موجودة الآن في البنوك في فوري والبريد المصري والزراعي والبنك الأهلي وبنك مصر: «حريصون على أن تكون الصكوك مؤمنة ولا يتم التلاعب فيها».

وعن صكوك الأضاحي، أوضح وزير الأوقاف أنّها نوعين، السوداني والبلدي، ولا يتم الجمع فيه إلا مع بداية شهر رمضان وحتى آخر أيام التشريق، أما صكوك الإطعام فتكون على مدار العام.

عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ المؤتمرات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد قيمة علمية مضافة للمجتمع، مشيرا إلى أنّ مؤتمر عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي، سيركز على مفهوم الدولة وتطورها والحماية المجتمعية وأصل تأصيل قانوني.

وأضاف أنّ البحوث المقدمة كلها قيمة وتتناول مشروعية الدولة الوطنية وبه تشكيل مجموعة من الكتاب والباحثين، تناولت عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات والتسامح الديني، وهناك محور آخر يتناول مكانة المرأة في الدولة الوطنية وسيشارك فيه عدد من الواعظات سواء من مصر وخارج مصر.

وأكد أنّ المؤتمر يتناول محور عقد المواطنة وتحقيق السلام المجتمعي، ومحور آخر يتناول أثر عقد المواطنة وتحقيق السلام العالمي، لافتا إلى أنّ الوزارة ستطبع الأبحاث في كتابين، خاصة وأنّ عدد الأبحاث يصل إلى 35.

وأشار إلى أنّ المؤتمر ليس مجرد لقاء، بل مجمع علمي يضم مجموعة كبيرة من الباحثين، وبه تمثيل واسع وعدد من الفعاليات، وهناك استضافة لمؤتمر آخر، إذ تستضيف مصر المجلس التنفيذي لوزراء شؤون الدول الإسلامية في العالم الإسلامي، وهو مؤتمر خاص ومستقل وعبارة عن جلستين، إحداهما مفتوحة وتشمل كلمات للوزراء المشاركين، والثانية مغلقة لمناقشة الأبحاث وخروج التوصيات منها، لافتا إلى أنّ مصر شاركت بكتاب ضوابط الفتوى ويطبع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى ورقة عمل خاصة بالشأن العام وسيتم ترجمتها أيضا بنفس اللغات.

وتابع: «سنؤكد على موضوع الشأن العام وسيكون على المستوى الدولي، وإضافة إلى ذلك سيكون هناك اتحاد الأوقاف العربية وجرى توثيقه في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسيكون أول اجتماع بعد اعتماده رسميا، حيث جرى تأسيسه بـ7 دول، وحصلت مصر على رئاسته بالتزكية، ومقره في مصر مؤقتا داخل أكاديمية الأوقاف، وسيتم البحث في وضع لائحة وطرق وشروط العضوية واختيار مقر رسمي».

واستكمل: «ما يحدث من مناقشات ثنائية بين الوزراء العرب، فرصة كبيرة لإنجاز العديد من المهام المشتركة، ونأمل أن نقدم ما يليق بمصر ومكانتها، فانعقاد 3 مؤتمرات في توقيت واحد بمصر، يؤكد على قدرة الدولة المصرية».