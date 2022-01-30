زلزال بقوة 4.6 ريختر شمال دمياط

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزريقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت اليوم هزّة أرضية في البحر المتوسط على بعد نحو 159 كيلو شمال مدينة دمياط.

هزّة أرضية

وأوضح رئيس المعهد في بيان عنه، تفاصيل الهزّة التي وقعت الساعة 10 صباحا و22 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 32.84 شمالا، وخط الطول 31.70 شرقا، وعمق 12 كيلو متر، مشيرا إلى أنّه لم يرد إليه ما يفيد بشعور المواطنين بالهزّة.