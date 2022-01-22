زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر يضرب وسط إندونيسيا

ضرب زلزال قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مقاطعة سولاويسي الشمالية الواقعة وسط إندونيسيا، فيما لم يصدر تحذير من حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

الزلزال وقع على عمق 12 كيلومترا تحت قاع البحر

وقالت «وكالة الأرصاد الجوية»، إن الزلزال وقع الساعة 9:26 صباحا بتوقيت جاكرتا، «04:26 صباحا بتوقيت القاهرة»، وكان مركزه على بعد 39 كيلومترا جنوب شرقي بلدة ميلونجوان في منطقة تالود وعلى عمق 12 كيلومترا تحت قاع البحر.

وفي 14 يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، إندونيسيا مع الشعور بهزات قوية في «جاكرتا»، فيما لم تصدر السلطات في ذلك الوقت تحذير من «تسونامي».

وفي 29 ديسمبر الماضي، قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن زلزالا بقوة 7.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا، مشيرا إلى إن الزلزال وقع على عمق 200 كيلومتر، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.