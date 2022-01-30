«المهندسين» تعلن المشاركة في ترميم واجهة مبنى نقابة الصحفيين

عقدت شعبة الهندسة المدنية برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، اليوم الأحد، جمعيتها العمومية العادية لعام 2021 بعد أن تم تأجيلها ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني، وذلك بحضور المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة.

إنجازات نقابة المهندسين

وأثنى رئيس الشعبة، في بيان، على مشاركة الشعبة ممثلة عن نقابة المهندسين في العديد من لجان العمل، والأمانة الفنية بوزارات الدولة، وعدد من الهيئات والمنظمات الهندسية الإقليمية.

وأشار إلى أنه تم إنجاز مناقشة أكثر من 400 طلب مقدم للشعبة للحصول على لقب مهندس استشاري، ومنح ترخيص تأسيس مكتب استشاري مدني نوعى «أول مرة» وفقا لأعلى المعايير التي طبقت بكل دقة، ضمانا وتحقيقا لأمانة المهنة، والانتهاء من فحص ومناقشة طلبات المهندسين الراغبين في الحصول علي لقب مهندس استشاري مدني في مجال ضبط جودة التنفيذ بعد توقف عن منح لقب استشاري في هذا المجال دام لسنوات، متابعًا أنه جاري الإعداد لفتح تلقى طلبات الحصول على اللقب في مجال ضبط جودة التنفيذ قريبا.

نشاط ملحوظ لشعبة الهندسة المدنية

من جانبه قال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، إن عام 2021 رغم الظروف التي يمر بها العالم وفي القلب منه جمهورية مصر العربية شهد نشاطًا مكثفًا وملحوظًا قامت به شعبة الهندسة المدنية.

وأوضح حشيش، أنه من بين هذا النشاط وإعمالًا لدور نقابة المهندسين كونها الاستشاري الهندسي للدولة قامت الشعبة بتمثيل النقابة بالأمانة الفنية للجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية في قطاع المقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في شهر أبريل بناء على طلب نقيب المهندسين.

واجهة مبنى نقابة الصحفيين

وأضاف حشيش، أن الشعبة شاركت في الإشراف على عملية تجديد وصيانة ترميم واجهات مبنى نقابة الصحفيين بناءً على طلب محمد شبانه أمين عام نقابة الصحفيين، وذلك خلال شهر يونيه، إضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة من الشعبة لعمل زيارة ميدانية لعدد 10عمارات سكنية بمنطقة ضاحية السلام شرق العريش بناء على طلب كلا من المهندس أمين جوده رئيس نقابة المهندسين بالعريش، ومحافظ شمال سيناء في شهر أغسطس.

وتابع حشيش، أن الشعبة شكلت لجنة متخصصة لعمل زيارة ميدانية للطريق الجاري إنشاؤه بين مطروح وسيوة لإعداد تقرير هندسي مفصل بالملاحظات وكيفية تلافيها بناء على طلب المهندس خالد عبد الله رئيس نقابة المهندسين بمطروح، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال شهر أكتوبر.

إقامة مشروع أسواق تجارية تابعة لوزارة التموين

وتابع "حشيش" أن شعبة الهندسة المدنية شكلت لجنة متخصصة لعمل زيارة ميدانية لإبداء الرأي الفني حول مجموعة من العمارات السكنية بقطعة رقم 31 بمنطقة إسكان الجمعيات قطاع الأندلس بالقاهرة الجديدة، نظرًا لوجود فاصل إنشائي بين العمارات بالمشروع، بناء على طلب اللواء فؤاد عباس توفيق رئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي لجمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر.

كما تم تشكيل لجنة متخصصة من الشعبة لعمل دراسة حول العروض الفنية المقدمة لإقامة مشروع أسواق تجارية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بناءا على طلب وزير التموين و التجارة الداخلية خلال شهر نوفمبر أيضًا.

التحول الرقمي

وعلى هامش عمومية الشعبة ألقى الدكتور ناصر الشيمي، الأستاذ بجامعة كالجاري بكندا ورئيس مجموعة Micro Engineering في كندا ومصر، محاضرة بعنوان «التحول الرقمي نواة هندسية للحاضر والمستقبل».

وقال الدكتور ناصر الشيمي، إن التحول الرقمي أصبح فرصة وتحديًا عالميًا بسبب تأثيره على الهندسة بكل تخصصاتها من خلال التطور الكبير في قدرات الحاسب والاتصالات والثورة في نقل المعلومات المرتبطة بالعمليات الهندسية المختلفة، والتي تستدعي خبرات في البرمجيات والذكاء الاصطناعي في كل تطبيقات الهندسة.

وأضاف الشيمي، أن التطور والتغيرات المستمرة سوف تفتح مجالات عدة للمهندسين في كافة المجالات مما سيثري الصناعة بشكل عام والتخصصات الهندسية بشكل خاص، وسيعمل هذا التطور على زيادة فرص العمل، ورفع مستوى الخدمات الهندسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

إعادة تطوير البرامج التدريبية

وأشار إلى أن ثورة الاتصالات والذكاء الاصطناعي ستؤدي إلى تكامل وتعاون غير مسبوق بين التخصصات الهندسية المختلفة، مما يستدعي إعادة تطوير البرامج التدريبية والعملية المختلفة التي يحتاجها المهندسون اليوم.

وأكد الشيمي، أن التحول الرقمي سوف يؤدي إلى زيادة النمو في حجم صناعة الهندسة، وفتح مجالات مختلفة لتطبيقات لها علاقة بالميكنة الخاصة بأنواع العمل المختلفة خاصة مع التطور الملحوظ في المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وسيكون له تأثير إيجابي مباشر على نمو الاقتصاد في مصر، ما يتوافق مع سياسة الدولة في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطور المنظومات المختلفة في الإدارة بشكل عام وفي القطاع الهندسي بشكل خاص.