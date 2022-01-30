نقابة الصحفيين تعلن مد الاشتراك بمشروع العلاج حتى 15 فبراير المقبل

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبدالمجيد وكيل النقابة، مد الاشتراك بمشروع العلاج حتى 15 فبراير المقبل، بجميع الآليات المعلن عنها مسبقاً من قبل مجلس النقابة.

آليات الاشتراك في مشروع العلاج

وأوضحت نقابة الصحفيين في بيان لها اليوم، أن القرار يأتي لتمكين الزملاء الذين لم يسعفهم الوقت من الراغبين في الاشتراك في الاستفادة بخدمات المشروع، على ألا تكون هناك فرصة أخرى لزوال المسببات التي تعوق الراغبين في الاشتراك، خاصة أن الاشتراك متاح عبر «واتسآب»، وبالتقسيط في المؤسسات الصحفية القومية خصما من الراتب، وبالتقسيط خصما من البدل للصحف الخاصة والحزبية.

وكان مجلس النقابة، قد أعلن مسبقاً فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج حتى نهاية يناير الجاري.