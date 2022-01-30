أسعار السيارات بـ«مبادرة إحلال المركبات» بعد دخول «أريزو 5»

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مر على تاريخ صنعها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، عن قائمة أسعار السيارات الملاكي والأجرة والميكروباص داخل المبادرة التي بدء تطبيقها الثلاثاء الموافق لـ 18 يناير الحالي.

سعر أريزو 5 داخل مبادرة الإحلال

وقال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال المركبات، إن قائمة الأسعار الجديدة تضم، أسعار السيارات الجديدة التي تم إضافتها في بداية العام الحالي 2022.

وأضاف عوض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة نجحت في إضافة ماركة جديدة، وهي سيارة «تيجو 3» ويصل سعر ها النقدي داخل المبادرة بقيمة 236 ألف جنيه، إلى جانب السيارة الجديدة «اريزو 5» ويصل سعرها النقدي داخل المبادرة إلى نحو 173.700 ألف جنيه.

أسعار سيارات إلنترا في مبادرة الإحلال

وأشار عوض، إلى أن أسعار السيارات داخل مبادرة إحلال السيارات، كالتالي سيارة «لادا جرانتا أم تي» يصل سعرها داخل المبادرة إلى 147.600 ألف جنيه، بينما السيارة «لادا جرانتا أيه تي» يصل سعرها إلى 161.100 ألف جنيه، في حين تتراوح أسعار السيارات «الأكسنت أر بي أيه تي» بين 214.250 ألف جنيه وتصل إلى 250.250 ألف جنيه.

وتابع عوض، أن سعر السيارة «إلنترا اتش دي» تبدأ من 239.250 ألف جنيه وتصل إلى نحو 263.250 ألف جنيه، بينما سعر السيارة «تيجو 3» داخل مبادرة إحلال المركبات عند 236 ألف جنيه، لافتًا إلى أن السيارة «ساني» تبدأ من 177 ألف جنيه وتصل إلى 220 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأسعار المعلنة داخل المبادرة تشمل تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعي، ومخصوم منها قيمة الحافز الأخضر.

كانت الحكومة قد أطلقت مبادرة إحلال المركبات بعد توجيهات رئاسية في يناير 2021 في 7 محافظات وهم محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية»، بالإضافة إلى محافظات القناة الثلاثة ومحافظة البحر الأحمر.