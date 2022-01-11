8 آلاف مركبة زيادة في تراخيص السيارات العاملة بالغاز بعد مبادرة «الإحلال»

شهدت سوق السيارات ارتفاعا في تراخيص المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي مع البنزين، وذلك بعد المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإحلال السيارات القديمة والتي مضى على تصنيعها 20 عاما.

سوق السيارات الزيرو

وقال المهندس أحمد محمد عضو رابطة تجار السيارات في مصر، إن وحدات المرور بمختلف المحافظات شهدت ارتفاعا في عدد تراخيص السيارات التي تعمل بأنظمة تشغيل الوقود المزدوج «بنزين/ غاز طبيعي» نحو 8 آلاف و780 مركبة بمختلف وحدات المرور خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2021؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

مبادرة إحلال السيارات

وقال عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال السيارات التي أطلقها الرئيس السيسي في متتصف العام الماضي لقت ترحابا من المواطنين، لافتا إلى أن مئات الآلاف من المواطنين تقدموا بطلبات لإحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة تعمل بالغاز.

وأشار عضو رابطة تجار السيارات، إلى أن إجمالي عدد الطرازات العاملة بالغاز الطبيعي يبلغ نحو 34 سيارة ملاكي وأجرة، وذلك وفقا للبيانات الصادرة عن إدارات المرور ووفقًا لنوعية أنظمة التشغيل المعتمدة للمركبات خلال الفترة الماضية.

ترخيص 275 ألف سيارة تعمل بالبنزين خلال شهرين

بينما سجل عدد إجمالي السيارات التي تم ترخيصها للعمل بالنبزين نحو 275 ألفًا و787 سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد المركبات الكهربائية المرخصة في مختلف وحدات المرور نحو 50 سيارة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وبلغت أعداد السيارات المرخصة العاملة بأنظمة تشغيل الوقود السولار نحو 101 ألف و210 سيارات، مقابل 11 سيارة اقتصادية عاملة بالوقود المزدوج السولار / غاز طبيعٍي.

يذكر أن سوق السيارات الحديثة، شهد خلال الفترة الماضية ارتفاعا في نسبة المبيعات.