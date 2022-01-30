«شعبان» والد الفنانة بوسي : قالتلي انسى إن ليك بنت وعملتلي بلوك «فيديو»

قال محمد شعبان، والد الفنانة بوسي، إن المنزل غير الآدمي الذي يعيش فيه الآن هو منزل زوجته، والدة الفنانة بوسي، وبعد وفاتها اقترح عليه ابنه أن يعيش في هذه الشقة لكون إيجارها بسيطا يستطيع دفعه، ويعيش فيها منذ حوالي 4 سنوات ويخدم نفسه بنفسه قدر المستطاع، موضحا أنه يعاني من مشاكل بالتنفس ويقوم بعمل جلسات ويأخذ العديد من الأدوية لكي يستطيع التنفس بشكل طبيعي.

والد بوسي: قالت لي انسى أنه ليك بنت

وأضاف والد الفنانة بوسي خلال فيديو مباشر بثته جريدة الوطن من منزله، أن ابنته لا تسأل عنه منذ حوالي 5 سنوات: «في الأول لما كان أخوها شغال معاها، كانت بتبعتلي فلوس معاه، وبعد كده قطعت خالص وطردت أخوها اللي كان سواق وهو صاحب عيال»، موضحا: «بنزل أجيب أكلي إذا كان فول ولا طعمية، وساكن في الدور الخامس ومبقدرش أطلع السلم، وفي ناس كتير بتساعدني علشان أقدر أجيب علاجي، وولادي محدش بيساعدني منهم، وبوسي مسألتش عني غير آخر مرة كان في قناة بتسجل معايا بعتتلي 2000 جنيه وبعدها اتصلت عليا وقالت لي اسمع يا محمد يا شعبان، انسى أنه ليك بنت اسمها بوسي، وأنا فعلا نسيت واتقطع الاتصال بيني وبينها وعملت لي بلوك على رقمي، بتصل بيها مبعرفش».

والد الفنانة بوسي: أنا لسه بحبها دي بنتي

وتابع والد الفنانة بوسي: «أنا لسه بحبها دي بنتي، وربنا يصلح حالها، أنا طلقت أمها وهي صغيرة بس كنت بصرف عليها وأمها بتاخد نفقة لأني كنت بشتغل وحالتي المادية كويسة»، مؤكدا: «الناس بتبعتلي الأكل، وطول رمضان اللي فات واحد بيبعت لي أكل طول الشهر، وولادي معملوش زيه ولا حد بعتلي حاجة هما معذورين لأنه حالتهم المادية مش كويسة».

واستكمل والد الفنانة بوسي: «موتور غسالتي اتحرق ومش عارف أصلحه، وبغسل لبسي كل شهر على ايدي، وصعبان عليا نفسي أوي علشان معملتش حساب اليوم ده، وابني مابشوفهوش غير مرة كل شهر، كان بيدفعلي إيجار الشقة ودلوقتي مبقاش يدفعلي، ولادي كلهم قاسيين عليا زي ما أكون ربيت فيهم الحقد، ومش بوسي بس اللي غلطانة، الـ4 التانيين محدش فيهم بيسأل عليا، بوسي معاها الفلوس ومنعاها عني، لكن التانيين محدش بيبعتلي طبق طبيخ ولا حد بيرفع السماعة عليا، الـ4 بنات ولادي التانيين زيهم زي بوسي، والدنيا كلها عارفة أن اللي اشتغلت بيه في حياتي كلها راح لولادي».