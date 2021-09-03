اليوم.. بوسي تحيي حفل غنائي «للسيدات فقط» بالساحل

تستعد المطرب بوسي اليوم الجمعة، لإحياء حفل غنائي فى مدينة الساحل الشمالى ضمن حفلات موسم الصيف المقامة خلال الفترة الأخيرة، حيث من المتوقع أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور.

بوسي ترفع شعار للسيدات فقط دون الرجال

والملفت فى هذا الحفل الخاص بـ«بوسي»، رفع شعار للسيدات فقط دون حضور الرجال فيما عدا الفرقة الموسيقية من الرجال والخاصة بالمطرب، وذلك لأن هذا الحفل سيقام على شاطئ لافام فى مدينة الساحل الشمالى وأن هذا الشاطئ مخصص للسيدات فقط.

فنانين أحيوا حفلات للسيدات فقط

وحفل بوسى ليس الأول من نوعه «للسيدات فقط»، حيث اتجه عددد من المطربين إلى إحياء حفلات للسيدات فقط دون حضور الرجال، وسبق بوسي عدد من المطربين منهم فرقة الصواريخ وحسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال.

وكان حفل حمو بيكا المخصص للسيدات فقط، تسبب فى حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تخصيصه للسيدات لكن مدير أعماله محمد حلمى أوضح هذا الأمر كاشفا عن أن الشاطئ مخصص للسيدات وأن بيكا لم يشترط أبدا أن يكون الحفل للسيدات فقط.

مسلسل واكلينها والعة

يذكر أن أخر المسلسلات التى شاركت فيها الفنانة بوسي مسلسل «واكلينها والعة»، والتى شاركت فيه كضيفة شرف بجانب شريف رمزى ومى سليم وانجى وجدان وياسر الطوبجى وخالد عليش ومحمد متولى وعدد أخر من الفنانين ومن تأليف تامر عبد الحميد وإخراج تغريب العصفورى.

فيلم يجعلو عامر

أما عن أخر الأفلام السينمائية التى شاركت فيها بوسى فيلم «يجعله عامر»، حيث شاركت العمل بجانب أحمد رزق ومحمود الليثي وبيومى فؤاد وهشام إسماعيل وهياتم وعدد أخر من الفنانين، ومن تأليف سيد السبكى وإخراج شادى على.