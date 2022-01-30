جمال الشاعر يطالب بمهرجان سنوي للطفولة في بني سويف

استضافت القاعة الرئيسية باليوم الرابع من الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة بعنوان «كتابات عبد التواب يوسف للأطفال» بمشاركة الدكتور جمال الشاعر، الدكتور حسن البنهاوي، والإعلامي عصام عبد التواب يوسف، والمبدعة ثريا عبد البديع.

وخلال الندوة جرى استعراض العبقرية الأدبية للكاتب الكبير الراحل عبد التواب يوسف، وأساليبه الإبداعية الموجهة للأطفال، والتي اتسمت بالانفتاح على العالم، وهدفت إلى فتح آفاق فكرية جديدة للنشء والشباب، كما جرى تناول مكانته كأحد أول الأدباء الذين تطرقوا لضرورة مواكبة الثورة الرقمية والاجتهاد، وأعمال العقل في تكوين أجيال مستنيرة.

تفاصيل ندوة الاحتفاء بالكاتب عبدالتواب يوسف

وجه المشاركون في الندوة الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، لتقدير القيمة الأدبية للراحل، واختياره شخصية المعرض لهذا العام، والذي يعكس إيمان الدولة، ممثلة في وزارة الثقافة، وتخليد الرموز الإبداعية المصرية، خاصة وأن الراحل اهتم في كتاباته بالنشء وقضاياه المرتبطة بتقدم الوطن.

وطرح الدكتور جمال الشاعر، فكرة التنسيق مع محافظ بني سويف لإقامة مهرجان سنوي للطفولة بمحافظة ببني سويف، لإحياء ذكرى الأديب الراحل، ليتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة تشمل الرسم، الموسيقى، الشعر وأعمال الابتكار وغيرها، إلى جانب مكتبة متخصصة دائمة تضم أعماله.

وفي إطار الاحتفال بالكاتب الكبير عبدالتواب يوسف بمناسبة اختياره شخصية معرض كتاب الأطفال بالنسخة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أعلنت الهيئة العامة للكتاب، شروط وتفاصيل مسابقة عبد التواب يوسف للأطفال، وتدور أجواء المسابقة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي الحكي والتلخيص والرسم.

شروط وجوائز مسابقة عبدالتواب يوسف للأطفال

وتضمنت شروط وجوائز مسابقة عبدالتواب يوسف للأطفال، بـ معرض الكتاب الآتي:

مجال التلخيص: ملخص كتابي لأحد نصوص الكاتب القدير عبدالتواب يوسف، لا يتجاوز الملخص ربع القصة بحد أقصى 300 كلمة، مع توضيح النص الأصلي.

- مجال الحكي: تسجيل أداء تعبيري بالصوت في مدة لا تزيد عن دقيقتين، يحكي فيه ملخصا لإحدى قصص الكاتب عبدالتواب يوسف مع توضيح النص الأصلي.

- مجال الرسم: رسم مقتبس من داخل إحدى قصص وحكايات الكاتب عبدالتواب يوسف مع توضيح اسم النص الأصلي.