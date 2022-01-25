شروط وجوائز مسابقة عبدالتواب يوسف للأطفال بمعرض الكتاب 2022 «انفوجراف»

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، شروط وتفاصيل مسابقة عبد التواب يوسف للأطفال، وذلك في إطار الاحتفال بالكاتب بمناسبة اختياره شخصية معرض كتاب الأطفال بالنسخة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتدور أجواء المسابقة حول ثلاثة محاور أساسية، وهي الحكي والتلخيص والرسم.

جوائز مسابقة عبد التواب يوسف

تقدم الجوائز لفائز واحد في كل مجال، وتتمثل في:

- مجموعة كتب للكاتب القدير عبد التواب يوسف، بالإضافة إلى مجموعة كتب أخرى.

- درع الهيئة العامة للكتاب.

- شهادة تقدير مقدمة من الهيئة العامة للكتاب.

- مبلغ نقدي بقيمة 1500 جنيه مصري.

الشروط العامة للمسابقة:

- الاشتراك للأطفال من عمر 8 حتى 16 سنة.

- لا يجوز لأي شخص الاشتراك في أكثر من مجال بالمسابقة.

- على المتسابقين الالتزام بإرسال: الاسم، السن، العنوان، رقم الهاتف، المدرسة، المحافظة، وصورة شهادة الميلاد عند التقديم لأي مجال من مجالات المسابقة.

- يبدأ تلقي الأعمال المشاركة 26 يناير 2022، على أن يغلق باب المشاركة 2 فبراير 2022.

مجالات مسابقة عبد التواب يوسف للأطفال

- مجال التلخيص: يتقدم المشترك بملخص كتابي لأحد نصوص الكاتب القدير عبدالتواب يوسف، على ألا يتجاوز الملخص ربع القصة «بحد أقصى 300 كلمة» مع توضيح النص الأصلي.

- مجال الحكي: يتقدم المشترك بتسجيل أداء تعبيري بالصوت في مدة لا تزيد عن دقيقتين، يحكي فيه ملخصا لإحدى قصص الكاتب عبدالتواب يوسف مع توضيح النص الأصلي.

- مجال الرسم: يتقدم المتسابق برسم مقتبس من داخل إحدى قصص وحكايات الكاتب عبدالتواب يوسف مع توضيح اسم النص الأصلي.

ترسل أعمال التلخيص والحكي والرسم عبر البريد الإلكتروني: ay.childrencompetition@gmail.com

كتب عبد التواب يوسف

يشار إلى أن عبد التواب يوسف، شخصية معرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ويعد عبدالتواب يوسف من بين أبرز رواد الكتابة للطفل في العالم العربي، وهو من مواليد 1928 ببني سويف.

وبحسب الموقع الرسمي للكاتب الراحل عبد التواب يوسف، ألَّفَ 595 كتابًا، من بينها 125 كتابًا للأطفال، و40 كتابًا للكبار، وتُرجمت بعض كتبه إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية وغيرها.