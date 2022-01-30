خريطة معرض الكتاب بعد تحديثها.. اعرف أماكن 1063 ناشرا

يعد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، الذي تستمر فعالياته إلى يوم 7 فبراير المقبل، أحد أكبر تجمعات دور النشر في العالم إذ يشارك في الدورة الحالية 1063 ناشرا يمثلون 51 دولة من مختلف قارات العالم.

ويقام المعرض في 5 صالات على مساحة شاسعة تبلغ 80 ألف متر مربع، وتيسييرا على الزائرين أتاحت اللجنة المنظمة للدورة الحالية خريطة المعرض بعد تحديثها، والتي تشمل أماكن دور النشر المشاركة بالتفصيل.

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مواعيد زيارة معرض الكتاب

- من السبت إلى الأربعاء: من 10 صباحا إلى 8 مساء.

- الخميس من 10 صباحا إلى 9 مساء.

- الجمعة من الواحدة ظهرا إلى 9 مساء.

مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

كما توفر وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل مواصلات للزائرين من مختلف ميادين القاهرة من وإلى المعرض، وتم تحديد سعر تذكرة السيارات بـ10 جنيهات، المواصلات كالتالي:

من عبدالمنعم رياض، مرورا ب رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، مركز المنارة، إلى مقر المعرض، ومن دوران شبرا مرورا بشارع شبرا، و أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، مركز المنارة، المعرض.

ومن النزهة الجديدة، مرورا بميدان الحجاز، والسبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل، معرض الكتاب، ومن الأميرية، مرورا بميدان المطرية، إلى الحلمية، وكلية بنات عين شمس، ميدان رابعة، الحي السابع، حي السفارات، معرض الكتاب.

ومن ميدان الجيزة، مروروا بجامعة القاهرة والقصر العيني، السيدة عائشة، الأتوستراد، جامعة الأزهر، معرض الكتاب.

ومن صقر قريش، مرورا بكارفور المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، معرض الكتاب، ومن المظلات، مرورا بسراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير، معرض الكتاب.