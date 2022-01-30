قصر العيني: خاطبنا «الأعلى للمستشفيات الجامعية» لمدنا بدواء إيفوشيلد

أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، أن المسستشفى خاطب الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور حساتم عبدالغفار، أمين المجلس، بشان توفير دواء «إيفوشيلد» المنتج من قبل شركة أسترازينكا لعلاج فيروس كورونا «كوفيد 19»، وكذلك دواء مولنوبيرافير، لاستخدامها مع حالات كورونا المعزولة في المكان المخصص لعزل المصابين بالمستشفى، لافتا إلى أنه جرى الاستعداد لمواجهة أي أزمات تتعلق بالفيروس ونسب الإشغالات.

الحديدي: أعداد كورونا ارتفعت الفترة الحالية.. ونستعد لأي سيناريوهات

وأضاف مدير قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسب الإشغالات والإصابات بفيروس كورونا «كوفيد 19» في تزايد في الأماكن المخصصة لعزل المصابين، لافتا إلى أن الحالات ارتفعت بنسبة 100% عن الأسبوع الماضي من 20 مصابا إلى 40 مصابا محجوزا الآن، وكذلك ارتفاع نسب الإشغالات بالأماكن المخصصة لعزل المصابين بالرعايات المركزة، لافتا إلى أن عدد المصابين بأسرة الرعايات المركزة إلى 10 أسرَّة.

قصر العيني: لا توجد أزمات للأدوية والمستلزمات

وتابع مدير قصر العيني الفرنساوي أن المستشفى نجح الفترة الماضية في استخدام دواء «مونوكلونا أنتي بديز»، في التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، والتي وصلت لأكثر من 70 حالة حتى الآن، لافتا إلى أنها حققت نتائج إيجابية في التعافي من المرض خلال فترة زمنية بسيطة وتقليل حدة أعراض المرض مع المصابين.

وناشد مدير قصر العيني المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من كورونا والسرعة للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض وتقليل حدة أعراض الفيروس حال الإصابة به، مؤكداً أن غالبية المحجوزين من غير الحاصلين على لقاح كورونا وكذلك أصحاب المناعات الضعيفة والمزمنة، مؤكداً أنه لا توجد أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية.