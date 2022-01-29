أطباء: التهاب الحلق أكثر أعراض أوميكرون انتشارا وشدة الإصابة حسب المناعة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن ظهور أعراض متعددة لسلالة أوميكرون، أبرزها وجود التهابات شديدة بالحلق مما يؤدي إلى وجود صعوبة في بلع الطعام، وهو ما أوضحة عدد من الأطباء في هذا الشأن، مؤكدين أن أعراض أوميكرون غالبيتها تكون في ارتفاع نسب الإصابة بالتهابات الحلق للمصابين.

الحديدي: التهاب الحلق أحد أعراض أوميكرون

كشف الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حقيقة سلالة «أوميكرون» من فيروس كورونا، موضحًا أنه يصيب منطقة الحلق ويسبب التهابات للأشخاص المصابين، ويصيب الأغشية المخاطية للحلق.

وأضاف الحديدي، أن إصابة الحلق أبرز الأعراض الشائعة لسلالة «أوميكرون»، مؤكداً أن الإصابة وقوتها تختلف من شخص لشخص ولها عوامل مختلفة تتعلق بالمناعة والتطعيمات ضد المرض.

ثروت: أوميكرون يصيب الأغشية المخاطية

ومن جانبه، علق الدكتور أيمن ثروت، أستاذ الحالات الحراجة بجامعه عين شمس ومدير الرعايات المركزة بمستشفى العبور الجامعي للعزل، أن سلالة أوميكرون يصيب الأغشية المخاطية، لافتًَا إلى الفترة الماضية تم رصد إصابة عدد من المواطنين بـ«أوميكرون» وظهور أعراض على الرئة بجانب التهاب الحلق.

وأكد ثروت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الإسراع والتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا «كوفيد - 19» مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد أستاذ الحالات الحراجة بجامعه عين شمس ومدير الرعايات المركزة بمستشفى العبور الجامعي للعزل، على ضرورة عدم الحصول على أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب المختص، منعاً لحدوث أي أعراض جانبية.