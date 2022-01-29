استشاري باطنة: المتحور أوميكرون يصيب الجزء العلوي للرئة

أكد الدكتور عبد الهادي خضر، استشاري الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه يجب على المواطنين الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مناشدا بالإسراع في الحصول على لقاح كورونا سواء الجرعتين الأولى والثانية أو الجرعة التعزيزة الثالثة.

وأكد أن الجرعة الثالثة التنشيطية تقلل فرص واحتمالات الإصابة بفيروس كورونا وتقلل حدة أعرضه حال الإصابة خاصة مع وجود متحور أوميكرون الجديد الذي أصبح من السلالات الأكثر انتشارا بين المواطنين.

نسب نادرة تصل للتنفس الصناعي من المصابين بأوميكرون

وعن أعراض سلالة أوميكرون حال الإصابة بها، أوضح استشاري الباطنة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تبقى وتصيب الجزء العلوي للجهاز التنفسي، لافتا إلى أنه تم رصد عدد من الحالات القليلة جدًا، تتأثر بالرئة ويحتاج المريض إلى الأوكسجين، وبعضها يحتاج جهاز تنفس صناعي.

وأوضح أن من يحتاج إلى جهاز تنفسي يكون مع المرضى غير الحاصلين على لقاح كورونا أو أصحاب المناعة الضعيفة وهي حالات قليلة، مؤكدا أن غالبية أعراض سلالة أوميكرون تكون في الحلق مصطحبة بكحة.

«العليا للفيروسات» تحذر من التهاون مع أوميكرون

وتابع استشاري الباطنة بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الدراسات العلمية تنتظر الوقت من خلال المتابعة والملاحظة لمعرفة مدى بقاء الأجسام المضادة في جسم الإنسان وذلك لتحديد معرفة عدد الجرعات الواجب الحصول عليها خلال العام الواحد لكل شخص لمجابهة المرض.

وفي السياق ذاته حذر الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من التهاون مع سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، مؤكدا أنه ممكن أن تصيب الإنسان مرة أخرى بعد التعافي مع بعض الحالات خاصة أصحاب المناعة الضعيفة أو الأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا.