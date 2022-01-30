8 ملايين شخص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في القاهرة

قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، التهنئة بعيد الشرطة لكل رجال وزارة الداخلية، مشيدًا بدورهم في تأمين الجبهة الداخلية، وموجهًا الشكر لمديرية أمن القاهرة لدورها الداعم للمحافظة فى تنفيذ مهامها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، والذي عُقد عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والمساعد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد محافظ القاهرة خلال الاجتماع على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بكل حزم، وعدم السماح بدخول أي موظف لمقر عمله أو مواطن لتلقي الخدمات الحكومية دون التأكد من حصوله على اللقاح، إضافة إلى الالتزام بارتداء الكمامات.

وأشار إلى أن التطعيم يسير بشكل جيد بالعاصمة، إذ تلقى 8 ملايين مواطن التطعيم على مستوى المحافظة حتى الآن، سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو التنشيطية.

كما طالب محافظ القاهرة نواب المحافظ والرصد البيئي بمتابعة مستوى النظافة بالمناطق التي تتولى مسؤوليتها شركات النظافة الجديدة للحصول على رضا المواطنين، مؤكدا دعم المحافظة للشركتين ولهيئة النظافة لدورها الحيوي في الحفاظ على شكل العاصمة الحضاري.

لقاء أسبوعي مع البرلمانيين

كما طالب محافظ القاهرة النواب ورؤساء الأحياء بتخصيص لقاء أسبوعي بكل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين، من أجل التواصل معهم والتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.

وشدد «عبدالعال» على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد، لمواجهة موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء والتعامل الفوري مع التغييرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية، لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم، وإخطار كل الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة، تجنباً لوقوع أزمات، مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرفة العمليات المركزية للتعامل الفورى مع أي طارئ.

إزالة عزبة أبو قرن العشوائية

وأشاد محافظ القاهرة بالجهود المبذولة في إزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بحي مصر القديمة، والتي ستدخل ضمن المشروع الذي يستهدف التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل، وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية، وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيه.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تطوير عدد من الحدائق المتخصصة وحدائق هيئة النظافة.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروع منطقة شمال الحرفيين الجاري تنفيذه بحي منشأة ناصر، لاستيعاب كل الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

وطالب «عبدالعال» رؤساء الأحياء بسرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع العاصمة، بعد انتهاء المشروعات منها للحفاظ على الشكل الجمالى للعاصمة.