آخر موعد للتقديم للمرحلة الأولى لمبادرة «ايجى تراك» لتوفير عربات الطعام.. غدا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن آخر موعد للتقديم للمرحلة الأولى لمبادرة «ايجي تراك» لتوفير عربات طعام متنقلة للشباب من الجنسين وذوى الهمم غدًا الاثنين، وأن التقديم على موقع «ايجى تراك»، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المبادرة تتم بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة لدعم الشباب والمرأة من أعمار تتراوح من 21 حتى 55 عامًا لتوفير فرص عمل وتحسين دخول المواطنين.

تشجيع المشروعات و900 عربة طعام

وأكدت مبادرة «ايجي تراك» على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم توفير عربات الطعام للشباب الراغبين في العمل سواء عربات مأكولات أو مشروبات، ويتم تيسير كل الإجراءات والخدمات لمساعدة الراغبين في إقامة هذا المشروع من مختلف النواحي سواء التمويل والإجراءات والجوانب الفنية وفق القانون رقم 92 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 111 لسنة 2019م، وبالتالي يسمح بتقنين وضع عربات الطعام بالشوارع.

وتشمل المرحلة الأولى لمبادرة «ايجى تراك» توفير نحو 900 وحدة طعام متنقلة توفر قرابة 5400 فرصة عمل، فضلًا على وجود تنسيق بين المحافظات ووزارتي الشباب والتنمية المحلية على تحديد المواقع المناسبة المخصصة لتلك المشروعات من العربات بعيدًا عن الميادين العامة والمحاور الرئيسية وعدم إعاقة حركة المرور أو مضايقة المارة.

تبسيط إجراءات الترخيص

ومن الخدمات التي تقدمها المبادرة التدريب على إدارة وحدات الطعام، وتوضيح الحقوق والواجبات والخطوات التي يجب اتباعها، وتبسيط إجراءات التراخيص وتوفير التمويل إذا لزم الأمر.

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على عربة طعام متنقلة يتم تقديم صورة الرقم القومي للمتقدم، وصحيفة الحالة الجنائية حديثة، والإجراءات المُيسرة لاستخراج التراخيص اللازمة، واتباع المواصفات الآمنة والصحية لوحدات الطعام المتنقلة، وموقع الوحدة، و قائمة بموردين الوحدات والآلات والمعدات، التدريب الفني والإداري، التمويل اللازم.