شروط ومستندات إقامة عربة طعام بمبادرة «إيجي تراك».. ننشر رابط التقديم

تواصل مبادرة «إيجي تراك» تلقي طلبات الشباب من الجنسين وذوي الهمم الراغبين في الحصول على فرص عمل وتحديدًا عربات طعام متنقلة التي يجرى توفيرها لهم بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، ويتم إنشاء المشروعات وفقا لقانون رقم 92 لسنة 2018 والقرار الوزاري 111 لسنة 2019.

وتنطلق المبادرة تحت مسمى «عربات مصر.. إيجي تراك» لتوفير فرص عمل للشباب، وتهدف المبادرة وفق تقرير وزارة التنمية المحلية إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب من الجنسين وذوي الهمم من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على من يرغب في إقامة مشروعه الخاص القيام بالتسجيل على هذا الرابط.

الحصول على عربة طعام

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على عربة طعام، تتمثل في «صورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإيصال حديث للخدمات من كهرباء أو مياه أو غاز لمقر السكن، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وشهادات الخبرة في حالة أن المتقدم شركة، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وترخيص مزاولة النشاط، ومستند ملكية أو عقد إيجار مقر الشركة.

مدة ترخيص عربات الطعام

ونصت المادة الرابعة للقانون الخاص بعربات الطعام المتنقلة على أن تكون مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه ولا تقل عن ألفي جنيه سنويا تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع، ويتعين على المرخص له الالتزام بالشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة من سلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة حركة المرور، وفي حالة الرغبة في تعديل طبيعة النشاط يتطلب التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة، مع الالتزام بوضع ترخيص مزاولة النشاط وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.