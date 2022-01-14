يزداد البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الزمالك وإنبي، اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفين، حيث أعلنت القناة عرض مباريات المنافسة في مختلف جولاتها، على أن تشهد المباراة حضور الجماهير بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية «الفار».‏

تردد قناة أون تايم سبورت

ووفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع «فيسبوك» يمكن مشاهدة المباراة على التردد التالي:

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الزمالك وإنبي اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وإنبي اليوم في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وتعرض على قنوات أون تايم سبورت On Time Sports.

ويحكم المبارة اليوم محمد عادل ويساعده كل من وائل شعبان وأحمد لطفي، على أن يكون الحكم الرابع هو أسامة إسماعيل، وسيتواجد في غرفة الفيديو طارق مجدي وهاني عبد الفتاح، وذلك وفق قرار لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح.

قائمة الزمالك في مباراة اليوم

وأعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي وهي يوسف أسامة، حسام أشرف، سيف جعفر في خط الهجوم، وفي خط الوسط يكون محمود عبد العزيز، محمد أشرف روقا، حمدى علاء، إسلام جابر، يوسف أوباما، محمد أوناجم، مصطفى فتحى، رزاق سيسيه، سيد عبد الله.

على أن يلعب في مركز حراسة المرمى محمد عواد والسيد عطية، ويأتي محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، أحمد زكى، حازم إمام، في خط الدفاع.

يذكر أنه عدد الأندية التي تشارك في البطولة هي 18 ناديا، تنقسم إلى 3 مجموعات، ويشارك في كل مجموعة 6 فرق، على أن يكون كل بطل للمجموعة متأهل لدور نصف النهائي.