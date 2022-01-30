السيطرة على حريق بمصنع ملابس بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق اندلع بمصنع ملابس بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي، دون خسائر بشرية، وحُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وقررت تشكيل لجنة لفحص الحريق، وتكليف أجهزة الوحدة المحلية بمراجعة المصنع، وما إذا كان مرخصا من عدمه وندب المعمل الجنائي.

بلاغ بنشوب حريق في مصنع

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمصنع ملابس، مكون من دورين، نزلة الطريق الدائري، بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي.

الدفع بـ5 سيارات إطفاء

وعلى الفور جرى الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجرى السيطرة على الموقف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة، دون إصابات أو خسائر بالأرواح، وجاري التعرف على سبب نشوب الحريق بالمكان.

وتبين من التحريات، أن الحريق اندلع في المصنع حوالي الساعه 4 فجرًا في جزء من المصنع، ملك المدعو «محمد.ح»، والمصنع عبارة عن دور أرضي ودورين علوي، ولا توجد خسائر بشرية، ووجود خسائر مادية عبارة عن ماكينات خياطة وملابس.

وفي سياق متصل، كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة تشكيل لجنة من الوحدة المحلية التابع لها موقع المصنع، لفحص أوراق المصنع ومستندات ترخيصه من عدمه، واستدعاء أصحابه لمعرفة سبب الحريق وتقدير الخسائر وبيان ملابسات الحادث.