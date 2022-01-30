«تماسيح النيل» يربح 152 ألف جنيه أمس.. والإيرادات تتجاوز نصف مليون جنيه

حقق فيلم «تماسيح النيل» إيرادات وصلت إلى 152 ألف في رابع أيام عرضه بدور العرض، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفاوي لـ«الوطن»، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم لنحو 600 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وساهم برومو الفيلم في الترويج للعمل بشكل كبير، حيث حقق نحو 10 ملايين مشاهدة.

برومو فيلم «تماسيح النيل»

وأعربت الفنانة هنادي مهنا، عن سعادتها بعرض الفيلم في دور العرض، قائلة إنّها سعيدة للغاية بطرح الفيلم الذي تجسد فيه شخصية كوميدية جديدة ومختلفة.

وقالت هنادي لـ«الوطن»، إنّ المخرج سامح عبدالعزيز سبب مشاركتها في العمل، لأنها تحبه وتقدره، ولن تتردد في مشاركته أي عمل فني، خاصة أنّه استطاع أن يخرج منها إمكانيات جديدة ومختلفة.

أحداث فيلم «تماسيح النيل»

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول مصطفى خاطر وحمدي الميرغني، وهما شابين ينفذان أعمال النصب على خالد الصاوي، الذي يجسد دور رجل ثري، أثناء رحلته البحرية، وجرى تصوير معظم مشاهد العمل على متن أحد المراكب النيلية في أسوان، فضلا عن تصوير عدد من المشاهد في مدينة الأقصر.

أبطال فيلم «تماسيح النيل»

جمع الفيلم بين عدد من أبطال الكوميديا، منهم الفنان مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، هنادي مهنا، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، وكريم عفيفي، وآخرون، تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.