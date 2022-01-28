هنادي مهنا: الاستعراضات أصعب ما واجهني في فيلم «تماسيح النيل»

تعيش الفنانة هنادي مهنا، حالة من الانتعاشة الفنية، إذ شاركت الفترة الماضية الأخيرة، في بطولة حكاية «كدبة كبيرة»، ضمن مسلسل «وراء كل باب» الموسم الثاني، وحققت الحكاية، تفاعل كبير من الجمهور والنقاد، إذ كان ينتظر الجمهور عرض الحلقات، ويعرض لها أيضا فيلم «تماسيح النيل»، الذي طرح في جميع دور العرض في مصر.

هنادي مهنا: المخرج سامح عبد العزيز سبب قبولي العمل

قالت الفنانة هنادي مهنا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها سعيدة للغاية لطرح الفيلم، وتتمنى أن ينال العمل الجمهور والنقاد، وتجسد شخصية كوميدية جديدة ومختلفة، وإن سبب مشاركتها في العمل، هو المخرج سامح عبد العزيز، لأنها تحبه وتقدره، ولن تتردد بالمشاركه معه في الأعمال.

الاستعراضات أصعب ما واجه هنادي مهنا

أوضحت هنادي، أن أصعب ما واجهها في فيلم «تماسيح النيل»، التدريب على الاستعراضات، لأنه أخذ منها وقتا كبيرا، ولا يوجد أي شيء آخر، لأننا كفريق عمل كنا نساعد بعضنا البعض، كنا نريد أن نظهر بشكل لائق، ليلفت أنظار الجمهور وينال إعجابه.

وأكدت أنها تعاقدت عن مسلسل في دراما رمضان 2022، وفيلم سيعرض في العيد، لكنها رفضت الإفصاح عنهما، احتراما للشركة المنتجة، لافتة إلى أن الأدوار ستكون مفاجأة للجمهور.

أحمد خالد صالح يدعم زوجته في العرض الخاص للفيلم

ظهرت هنادي مهنا رفقة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، في العرض الخاص لفيلم «تماسيح النيل»، الذي أقيم أمس الأول في إحدى السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر.

يذكر أن هنادي مهنا، شاركت في حكاية «كدبة كبيرة»، ضمن مسلسل «وراء كل باب»، بمشاركة أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش.

وناقشت الحكاية، تريندات السوشيال ميديا والمشاهير، والشباب غير العاملين، وعن الشباب الذي يبحثون عن الشهرة، وغيرها من أهداف لجلب الاموال وتحقيق أهدافه.