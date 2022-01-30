10 آلاف قطعة ملابس للأسر أكثر احتياجًا بمبادرة «شتاء دافئ» في دمياط

ثمنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تضافر جهود العاملين بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها، لإطلاق مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا تحت شعار «شتاء دافئ»، حيث جاء ذلك خلال تفقدها للمعرض الذي نظمته المديرية بمدرسة دمياط الثانوية الصناعية للبنات بمدينة دمياط.

توزيع أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس و250 حقيبة مدرسية

وخلال تفقدها لأروقة المعرض، اطلعت المحافظ على ما تتضمنه المبادرة لتوزيع أكثر من 10 آلاف قطعة ملابس للتلاميذ بمراحل عمرية مختلفة، و250 حقيبة أدوات مدرسية، بالإضافة إلى 50 شنطة مواد غذائية.

كما تفقدت المحافظ الجزء الخاص بمبادرة «صانع السعادة»، والتي أُطلقت تحت رعاية المديرية وتحت إشراف توجيه التربية النفسية، واستمعت «محافظ دمياط» إلى ما تستهدفه تلك المبادرة من نشر السعادة، وربطها بعدة محاور أهمها التفوق الدراسى وتحفيز المواهب وأيضا تنمية حس التعاون لدى الطلاب، وتسليط الضوء حول أهمية مشاركة الآخرين، حيث نجحت تلك المبادرة فى تحفيز المجتمع المدني على المشاركة بها، كما تم خلالها زيارة مؤسسات رعاية ودار المسنين، وأيضا توزيع وجبات على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشادت المحافظ بهذه الجهود التي تأتي في إطار الدور المجتمعي الذى يجسده العاملون بالمديرية، لتقديم أوجه الرعاية المختلفة للطلبة والطالبات، وتنمية روح التعاون والتكافل لديهم، كما وجهت بتوزيع تلك المستلزمات على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجًا بمركز كفر سعد، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن جانبه، أكد مدير مديرية التربية والتعليم، على أنه وفقا لتوجيهات محافظ دمياط فسيتم تشكيل لجنة تضم عددا من الأعضاء ومديري إدارتي كفر سعد وميت أبو غالب التعليميتين، لتجهيز حقائب متكاملة من الملابس للمراحل العمرية المختلفة والمستلزمات المكتبية وأيضاً المواد الغذائية لتوزيعها على المستحقين.