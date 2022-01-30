«القومي للبحوث»: لا صحة حول وفاة شخص من أصل 3 أفراد مصابين بكورونا

أكد الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات التنفسية بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحديث عن وجود فيروس جديد لكورونا، لا يستند على معلومات موثقة، ومنشورة علميا، موضحًا أن الخفافيش عامة أصل لكورونا منذ الأزل وهي المنتجة للفيروس، ولا توجد أي صحة لما يتداول عن وجود طفرة جديدة تؤدي إلى وفاة شخص من كل 3 أفراد مصابين بها.

الفيروس الجديد غير مسند على أبحاث علمية حقيقية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كورونا موجودة من زمن، وهناك علامات استفهام، قائلاً: «اللي موجود أمامنا، في كورونا جديدة لم تنتشر حتى الآن، وفي الصين وجدوا السلالة ذو طفرة واحدة حساسة خطر على البشرية، وهو مايتداول الآن»، مؤكدا أن ما ينشر حاليا مقالات ومجالات وليست أوراق علمية منشورة، وهذا غير مسند على أبحاث علمية حقيقية.

الكورونا موجودة في الخفافيش من زمن

وأشار إلى وجود انتشارا كبيرا لسلالة «أوميكرون» بين المواطنين بمختلف المحافظات، موضحًا أن المعلومات الوادرة حتى الآن تشير إلى وجود نوع جديد من فيروس كورونا، اكتشف في الصين وينقل عن طريق الخفافيش، موضحًا أن الفيروس يحتاج لطفرة واحدة مما يؤدي إلى سهولة إصابته للبشر وسرعة الانتشار، ومرتبطة بنسبة وفيات عالية، وجرى تقديرها بـ ثلث الناس المصابة.