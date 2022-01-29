«العليا للفيروسات» تحذر من الإصابة المتتالية بـ أوميكرون

حذَّر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من التهاون مع سلالة أوميكرون لفيروس كورونا «كوفيد 19»، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من المرض، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يصاب مرة أخرى بسلالة أوميكرون خلال فترة بسيطة بعد التعافي، خاصة المرضى الذين يكونون مصابين بفيروسات أخرى وكذلك لديهم مناعة ضعيفة، وكذلك غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية وغير مطعمين.

أشرف حاتم يوضح حقيقة التهاب الحلق وعلاقته بإصابة أوميكرون

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإصابة بأوميكرون مرة أخرى تكون محتملة خلال 3 شهور على الأقل، باستثناء أصحاب المناعة الضعيفة، مشيراً إلى أن الإصابة بأوميكرون تكون خلال فترة بسيطة جداً، مؤكداً أنه يجب الالتزام والتشديد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، والسرعة للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض.

حاتم: أوميكرون يصيب الأغشية المخاطية للحلق

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر تشهد حالياً الموجة الخامسة لفيروس كورونا كوفيد 19، منوها بأن التوقعات تشير إلى احتمالية أن يحدث أوميكرون بما يسمى المناعة المجتمعية، ما تؤدي إلى حدوث المناعة للجميع بجانب ارتفاع نسب التطعيمات ضد المرض، ما يؤدي إلى مجابهة المرض وتفشيه بين المواطنين، مؤكداً أن أوميكرون يصيب الحلق أكثر من أي عضو آخر بجسم الإنسان، موضحا أنه يكون متواجداً في الأغشية المخاطية، وأن اللقاحات والأجسام المضادة للفيروس تمنع وصوله للرئة.