إصابة  وزير الخارجية العراقي بفيروس كورونا

نقلت بعض وكالات الأنباء العراقية عدم مشاركة وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الأعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

استقرار حالة الوزير العراقي

ونقلت الوكالات العراقية تأكّيدها أنَّ الوضع الصحيّ للوزير جيّد، وتابعت: «هو يتماثل للشفاء بإذن الله، وسيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل»، وذلك وفقاً لما صرّح به المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية أحمد الصحاف.