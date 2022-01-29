محافظ الجيزة: انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية دون أي عقبات

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» للعام الدراسي 2021 / 2022، دون وجود أي عقبات تواجه سير الامتحانات، مؤكدًا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق السلامة العامة.

وقال «راشد»، في بيان، اليوم السبت، إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والجهات المعنية، حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أبنائنا الطلاب، وتوفير المناخ الجيد لهم لأداء الامتحانات بتركيز، لافتا إلى أنه تم التشديد على مسئولي التربية والتعليم، بسرعة إنهاء إجراءات دخول الطلاب للمدارس، وعدم السماح بأية تجمعات للطلاب أمام اللجان؛ حفاظًا على سلامتهم.

تعقيم كامل لجميع مقار لجان الامتحانات

وأكد المحافظ، قيام مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الأحياء والمراكز والمديريات المعنية، باتخاذ الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، بالإضافة إلى تجهيز المواد المعقمة والمطهرات.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اللحظية؛ للتأكد من عدم وجود أي عقبات تواجه سير عملية الامتحانات، مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف أعمال تطهير المدارس وأعمال النظافة في محيطها ورفع التعديات والمخالفات أولا بأول لتوفير بيئة آمنة وملائمة للطلاب.

عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات

من جانبه، قال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، إن أعداد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية، بلغ 1931140 طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام 691 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية، مؤكدا الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.