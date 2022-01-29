انتظار أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية أمام المدارس بالبحيرة «صور»

يشهد ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، حالة من الترقب والقلق، التي تظهر على وجوه أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي أمام المدارس وأصدقاء الطلاب في انتظار خروج الطلاب للاطمئنان على أدائهم للامتحان.

وشهدت البحيرة اليوم، استعدادات مكثفة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب، حيث تم قياس درجات حرارة الطلاب وتوزيع الكمامات والكحول عليهم أثناء دخولهم الامتحانات، كما تم تعقيم المدارس التي تشهد لجان الطلاب قبل عدة أيام.

ومن جانبه تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة عددا من المدارس الساعات الماضية للاطمئنان على الطلاب والوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وسير نظام الامتحانات، موجها بتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، على أن عدد طلاب الشهادة الاعدادية المقرر لهم امتحانات اللغة العربية اليوم بلغ 119724 طالبا وطالبة، وذلك في 18 إدارة تعليمية بإجمالي 700 لجنة.

وأفاد وكيل الوزارة، أن المدارس شهدت انتظام دخول الطلبة بشكل منظم داخل اللجان لأداء أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل حازم داخل جميع مدارس محافظة البحيرة.

وتابع أن هناك انعقاد دائم لغرفة العمليات، لسرعة تلقي ورصد أي شكاوى داخل اللجان، والعمل على حلها فيما يضمن الراحة للطلاب لأداء الامتحانات، مشيرا إلى أن هناك تباعد اجتماعي داخل اللجان.