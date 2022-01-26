تفاصيل البحوث التربوية في 2022 لوزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المركز القومي للبحوث التربوية انتهى من عدد من البحوث العلمية ذات الصلة بالعملية التعليمية، بهدف رصد الواقع التعليمي وتحليله واستشراف أفاق المستقبل والتخطيط له.

البحوث التربوية خلال عام 2022

وأوضحت التعليم فى تقرير صادر عنها أن البحوث التربوية جاءت كالتالى :

- اقتصاديات التحول الرقمي للتعليم قبل الجامعي بمصر في ضوء التنافسية العالمية 2030.

- تصور مقترح في التربية الإيجابية للتلاميذ بالمدرسة الابتدائية في ضوء خبرات بعض الدول.

- تصور مقترح لتطبيق التعليم المدمج في التعليم الثانوي الفني التجاري كمدخل لمواجهة جائحة كورونا.

- دور إدارة التغيير في بناء شخصية الطالب المصري .

- التزامات التلميذ ورقابة المعلم بالتعليم الأساسي.

- دور المجتمع المدني في دعم توجهات السياسة التعليمية وتطبيقاتها في التعليم قبل الجامعي.

- اتجاهات أولياء الأمور إزاء التعليم عن بعد في مواجهة أزمة كورونا كما تعكسها محتويات بعض مواقع التواصل الاجتماعي «دراسة تحليلية».

- التقويم الإلكتروني في المرحلة الثانوية «دراسة استطلاعية».

- المشكلات النفسية والاجتماعية لتلاميذ الدمج بمدارس التعليم الأساسي.

- دلیل مقترح لأولياء الأمور في التعليمالمنزلي في ضوء أزمة (كوفيد 19).

- الذكاء الاستراتيجي كمدخل لتحسين عمليات اتخاذ القرارات بمؤسسات التعليم قبل الجامعي في مصر.

- تطوير ممارسات معلمي العلوم والرياضيات في ضوء تطبيق نظام STEM في المدارس الرسمية.

- تقييم مستوى توظيف المكون التكنولوجي في مناهج التعليم العام «دراسة تحليلية في ضوء متطلبات الخطة

الاستراتيجية».

- برنامج مقترح لتطوير ممارسات المعلمين في ضوء مسابقات التقييم الدولية.

- تصور مقترح لتطوير التعليم الفني في ضوء خريطة مصر الاستثمارية.

- دور الأنشطة التربوية في تعزيز المهارات الحياتية لدى التلاميذ بالمدرسة المصرية (تصور مقترح).

- دراسة تقويمية لنظام التعليم المطور .

- تصور مقترح لمعالم التعليم الأساسي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

- التخطيط لعلاج فجوات الأداء بالتعليم قبل الجامعي في مصر : سياسات مقترحة.

- دراسة تقويمية لمرحلة رياض الأطفال في ضوء نظام التعليم الجديد.

- الارتقاء بالسياسات التعليمية في ضوء الجودة الشاملة.

- تصور مستقبلي للتنمية المهنية لمعلم التعليم العام في ضوء التحول الرقمي.

- تقويم مناهج الصف الأول الإعدادي في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.

- كفايات معلم المستقبل لاستخدام أنماط التعليم الهجين لتحقيق بعض مؤشرات الهدف الرابع للتنمية المستدامة.

- تفعيل دور المعلم لتعظيم استفادة الطلاب من استخدام بنك المعرفة المصري.

- دراسة تحليلية لمناهج التسويق بالتعليم الثانوي التجاري في ضوء مبادئ وأخلاقيات التسويق الإلكتروني.

- أساليب الكشف عن الموهوبين في مرحلة الطفولة المبكرة (دراسة تحليلية مقارنة).

تطبيق الحوكمة في المؤسسات التعليمية في ضوء الفكر الإداري المعاصر.

- التعليم المصري والتربية على المواطنة العالمية.

- دليل مقترح لمعلمات الحلقة الأولى من التعليم الأساسي لتفعيل مهارات التعلم المنزلي في ضوء التعلم المدمج.

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- آليات تعزيز التنوع والتسامح وقبول الآخر في التعليم قبل الجامعي.

- التخطيط لربط التعليم الثانوي الفني الزراعي في مصر باحتياجات سوق العمل في ضوء رؤية 2030 : دراسة استطلاعية.

- تصميم منهج رقمي في علوم الأرض وتكنولوجيا الفضاء لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

- آلیات مقترحة لتوظيف مشرفي الأنشطة التربوية لتطبيقات التعلم الرقمي بالمدارس المصرية.