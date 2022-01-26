وظائف التربية والتعليم 2022.. إعلان التفاصيل بعد 6 أسابيع

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة ستعلن تفاصيل وظائف التربية والتعليم 2022، بعد 6 أسابيع، حتى يتسنى لها الانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن مسابقة تعيين المعلمين، بالتنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشددا على ضرورة عدم الانسياق وراء كل ما يكتب على «السوشيال ميديا»، دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.

«شوقي»: ما يُثار عن وظائف التربية والتعليم 2022 غير صحيح

أضاف «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وظائف التربية والتعليم 2022، لا أساس له من الصحة، موضحاً أنه تداول خلال الساعات الأخيرة الماضية، معلومات تفيد بتخصصات مسابقة تعيين المعلمين والشروط المطلوبة للتعيين، مؤكدا أنها معلومات غير صحيحة، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم، أي تفاصيل عن المسابقة حتى الآن.

«الحسيني»: وظائف التربية والتعليم 2022 تستلزم وجود دليل ارشادي

أكدت الدكتورة فايزة الحسيني، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن التعيين في وظائف التربية والتعليم 2022، يستلزمه وجود دليل إرشادي بالمواصفات المطلوبة، موضحة أن أبرز المواصفات، أن يكون المعلم ذو شخصية عامة، ويتسم بالاتزان الانفعالي، والذكاء، والإحساس بالمسئولية، وهي صفات مطلوبة في جميع التخصصات.

أولوية التعيين لخريجي كليات التربية

أضافت «فايزة» في تصريحات لـ«الوطن»، يجب توافر الخبرة الاجتماعية، والقدرة على إدارة الفصل، والخلفية المعرفية بالتخصص، ويكون لدى المتقدم لوظائف التربية والتعليم 2022، خلفية في استخدام التقنيات الحديثة في عملية التدريس، فضلاً عن التأهيل التربوي، مشددة على ضرورة تطوير برامج إعداد المعلم من الناحية التكنولوجية والتربوية والمهنية والأكاديمية، لافتة إلى أن تأهيل المعلم جيدا، يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأوضحت الدكتورة فايزة الحسيني، أن أولوية التعيين لخريجي كليات التربية في وظائف التربية والتعليم 2022، فضلا عن ضرورة منح المعلمين الدورات التدريبية اللازمة، للحصول على رخصة مزاولة المهنة، من خلال إنشاء مراكز ترخيص مزاولة المهنة للمعلمين بكليات التربية.