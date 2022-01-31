لطفي لبيب عن احتمالية تقسيم أملاكه على بناته: «عيب البيوت أسرار»

تحدث الفنان لطفي لبيب عن قضية رشوان توفيق مع ابنته في المحاكم، بعدما قسم الأخير أملاكه بينهن وهو على قيد الحياة، وعن إمكانية أن يحذو حذوه ويقسم أملاكه بين أبنائه خلال حياته.

لطفي لبيب يتحدث عن حقيقة تقسيم أملاكه

وقال لطفي لبيب لـ«الوطن» بشأن تقسيم أملاكه على بناته مثلما فعل الفنان رشوان توفيق، «لا أريد التحدث عن حياتي الشخصية، وما حدث مع رشوان توفيق مع بناته في الإعلام لا أستطيع أن أقول عنه سوى: عيب البيوت أسرار».

وأضاف لطفي لبيب بشأن هذا الأمر: «دعنا نرجع كلمة العيب مرة أخرى لحياتنا، فمثلما البعض ينظر إلى الحلال والحرام، لابد أن نسترجع كلمة العيب أيضا».

لطفي لبيب يتحدث عن أحدث أعماله

ويشارك الفنان لطفي لبيب في مسلسل «نقل عام» مع الفنان محمود حميدة، الذي يعرض حاليا، وتم عرض الحلقة الأولى من العمل الدرامي، ولاقت نجاحا كبيرا من الجمهور، وبشأن ظهوره كضيف شرف قال لطفي لبيب: «مش بتضايق من ظهوري كضيف شرف، كل ما في الأمر أنني أحتاج من فترة إلى أخر، أن أذهب لموقع التصوير، فأنا أشتاق إليه، ولا أوافق على بعض الأدوار من أجل الإعانة، فأنا بخير وعايش زي الفل، لكن التمثيل يجري في عروقي».

معلومات عن مسلسل نقل عام

ويناقش المسلسل قضية رجل كبير في السن يعمل موظفا في هيئة النقل العام، ويعاني من عدد من المشكلات مع أولاده ويحاول حلها ولكن الحياة تلهيه عنهم أحياناً .

مسلسل «نقل عام» من بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وقام بتأليفه عدد من الكتاب الشباب فى ورشة سيناريو.