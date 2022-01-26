لطفي لبيب: «المسرح يمرض ولا يموت»

تحدث الفنان لطفي لبيب عن الحركة المسرحية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع عدم تقديم عروض جديدة خلال الأيام الماضية.

لطفي لبيب: نحتاج إلى عظماء المسرح من جديد

وتحدث الفنان لطفي لبيب، لـ«الوطن»، عن المسرح قائلاً، «المسرح يمرض ولا يموت، أعتقد أن وضعنا الحالي سيتغير وسيقوم مرة أخرى، ولكننا فقط نحتاج إلى عظماء المسرح، مثل علي سالم، لينين الرملي، عبد الرحمن الشرقاوي، صلاح عبد الصبور، ميخائيل رومان، محمود دياب، الفريد فرج، نعمان عاشور، يوسف إدريس، وآخرين من كتاب المسرح».

لطفي لبيب: عشنا فترة تدخل تحت بند تسطيح العقول

وأضاف لطفي لبيب، «حالياً اختفى كتاب المسرح، فلقد عشنا فترة تدخل تحت بند تسطيح العقول ونحن الآن نسترد الوعي من جديد».

لطفي لبيب والمسرح

قدم الفنان لطفي لبيب في بداية حياته الفنية، عددا كبيرا من الأعمال المسرحية المميزة، التي حصل على إشادات من الجمهور والنقاد من بعدها، كما تحدث الفنان لطفي لبيب عن حب الجمهور له وانتظار أعماله المقبلة.

وعن التكريمات التي ينتظرها من الدولة قال لطفي لبيب، «راضي جداً لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني المال والأولاد وراحة البال، فلا شيء ينقصني حتى الوقت الحالي».

لطفي لبيب ينتظر عرض مسلسل «نقل عام»

ينتظر الفنان لطفي لبيب عرض مسلسله الجديد «نقل عام»، وهو يعتبر من أحدث وآخر مشاركات الفنان لطفي لبيب في مجال الدراما، والذي انتهى من تصويره مؤخراً مع الفنان محمود حميدة، مؤكداً أنه ما زال يقرأ أكثر من سيناريو للمشاركة في أعمال أخرى، نافياً اعتزاله الفن كما تردد في الآونة الأخيرة.

وتحدث لطفي لبيب عن فكرة اعتزاله الفن كما تردد خلال الفترة الماضية قائلاً، «كلمة الاعتزال ليست موجودة في قاموس لطفي لبيب، لأنني ما زلت لديَّ طاقات دفينة».