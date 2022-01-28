لطفي لبيب لـ«الوطن»: ظهوري ضيف شرف في الأعمال الفنية لم يزعجني

تحدث الفنان لطفي لبيب، عن ظهوره كضيف شرف في بعض الأعمال الفنية، خلال الفترة الماضية، ولم يتصدر البطولة في أعماله الفنية، قائلا إن هذا الأمر لا يشغله ولا يزعجه.

وقال لطفي لبيب لـ«الوطن»: «لا مش بضايق، كل مافي الأمر أنني أحتاج من فترة إلى أخرى، أن أذهب لموقع التصوير، فأنني أشتاق إليه، ولا أوافق على بعض الأدوار من أجل الإعانة، فأنا بخير وعايش زي الفل، لكن التمثيل يجري في عروقي».

أخر أعمال لطفي لبيب

ينتظر الفنان لطفي لبيب طرح أحدث أعماله الفنية «نقل عام» مع الفنان محمود حميدة، وهو يعتبر من أحدث وآخر مشاركات الفنان لطفي لبيب في مجال الدراما، والذي انتهى من تصويره مؤخراً مع الفنان محمود حميدة، مؤكداً أنه ما زال يقرأ أكثر من سيناريو للمشاركة في أعمال أخرى، نافياً اعتزاله الفن كما تردد في الآونة الأخيرة.

لطفي لبيب والاعتزال

وتحدث لطفي لبيب عن فكرة اعتزاله الفن كما تردد خلال الفترة الماضية قائلاً، «كلمة الاعتزال ليست موجودة في قاموس لطفي لبيب، لأنني ما زلت لديَّ طاقات دفينة».

لطفي لبيب والتكريمات

أنا راض بكل التكريمات، ولا أحد يتخيل حبي للناس، وحبهم لي، فأنا محاط بأصدقائي وعائلي، وحصلت على تكريمات من كل مكان وبلد، بهذه الكلمات تحدث الفنان لطفي لبيب، عن التكريمات التي حصل عليها خلال مشواره الفني.

وأضاف، «راضي جدا لأن الله سبحانه وتعالى، أعطاني المال والأولاد وراحة البال، فلا شيء ينقصني حتى الوقت الحالي».

وشارك الفنان لطفي لبيب مؤخراً في حكاية «ويبقى الأثر» بمسلسل «إلا أنا» مع الفنانة نجلاء بدرـ مصطفى درويش، محمد التاجي، رانيا منصور، إيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً، وينتظره الجمهور في أعمال فنية أخرى خلال الفترة المقبلة .