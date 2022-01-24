لطفي لبيب: منعت ابنتي من التمثيل بسبب صعوبة المهنة وليس لتحريم الفن

كشف الفنان لطفي لبيب عن سبب منع ابنته من التمثيل، ودخولها الوسط الفني، عندما فكرت منذ سنوات الانضمام إلى مهنة التمثيل مثل والدها .

لطفي لبيب يتحدث عن منع ابنته التمثيل

وقال لطفي لبيب لـ «الوطن»: «لم أمنع ابنتي من التمثيل بسبب الحلال والحرام، ولكن عندما منعتها، كان السبب وراء ذلك هو إشفاقي عليها من المهنة الصعبة».

وأضاف لطفي لبيب، «الناس تري الجانب الخارجي فقط من المهنة والشهرة، ولا أحد يعلم الأضرار والتضحيات التي يفعلها الفنان» .

آخر أعمال الفنان لطفي لبيب

وشارك الفنان لطفي لبيب بمسلسل «نقل عام» مع الفنان محمود حميدة، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، يظهر خلاله كضيف شرف، وقال لـ«الوطن» إنه لم تزعجه إطلاقا فكرة الظهور كضيف شرف في أي أعمال فنية، خاصة أنه تقدم في العمر وينتقي الأعمال بعناية شديدة.

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان لطفي لبيب للظهور في أكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة، ولكنه يفاضل بين السيناريوهات، مؤكدا أنه لن يعتزل الفن حتى آخر يوم في عمره، وسيظل يمثل لآخر وقت.

لطفي لبيب وشائعات مرضه

وكان «لبيب» نفى شائعات مرضه قائلا: «أنا بخير ولا يوجد صحة لأى شائعة تخرج بشأن وفاتي، ولكني أعاني من بعض التعب بسبب تقدم العمر، فأنا راضي بكل ما قدمته وسعيد بحب الناس وسؤالهم المستمر».

وأضاف: «نحن نملك كل المقومات في مصر، ولدينا سياحة، وبعد انتهاء وباء كورونا نستطيع من خلالها أن ننهض بصورة أكبر لتسديد جميع الديون».