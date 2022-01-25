لطفي لبيب: راضٍ بكل التكريمات ولا أحد يتخيل حبي للناس

تحدث الفنان لطفي لبيب عن تكريمات الدولة له خلال مشواره الفني الذي امتد لما يقرب من 300 عمل فني، منذ بداية دخوله الفن، بداية من المسرح مروراً بالسينما والدراما، وأعماله الإذاعية.

وقال لطفي لبيب لـ«الوطن»، «أنا راضي بكل التكريمات ولا أحد يتخيل حبي للناس، وحبهم لي، فأنا محاط بأصدقائي وعائلي، وحصلت على تكريمات من كل مكان وبلد».

تكريمات لطفي لبيب

وعن التكريمات التي ينتظرها من الدولة قال لطفي لبيب، «راضي جداً لأن الله سبحانه وتعالى أعطاني المال والأولاد وراحة البال، فلا شيء ينقصني حتى الوقت الحالي».

آخر مشاركات لطفي لبيب

في الدراما مسلسل «نقل عام» يعتبر من أحدث وآخر مشاركات الفنان لطفي لبيب في مجال الدراما، والذي انتهي من تصويره مؤخراً مع الفنان محمود حميدة، مؤكداً أنه استمتع بالعمل معه، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يجمع بين الثنائي عمل فني، مؤكداً أنه سيظل يوافق على الأعمال التي يظهر بها كضيف شرف حتى لا يفقد شغف التمثيل.

لطفي لبيب والاعتزال

أخبار كثيرة انتشرت خلال الآونة الأخيرة بشأن اعتزال الفنان لطفي لبيب الفن، وهو ما نفاه الأخير، مؤكداً أن الفنان الحقيقي لا يمكن أن يعتزل، وسيظل يعمل طوال عمره لآخر نفس في حياته، خاصة إذا تربى على حب الفن وتتلمذ على يديه عدد كبير من نجوم الفن.

وتحدث لطفي لبيب عن فكرة اعتزاله الفن كما تردد خلال الفترة الماضية قائلاً، «كلمة الاعتزال ليست موجودة فى قاموس لطفي لبيب، لأنني ما زلت لديَّ طاقات دفينة».

وقد شارك الفنان لطفي لبيب مؤخراً في حكاية «ويبقى الأثر» بمسلسل «إلا أنا» مع الفنانة نجلاء بدرـ مصطفى درويش، محمد التاجي، رانيا منصور، إيناس كامل، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد يسرى.