3 عواصف قوية تجتاح شمال أوروبا.. وقطع الكهرباء عن 34 ألف منزل «فيديو»

استمرت عواصف قوية في ضرب شمال أوروبا صباح اليوم الأحد، ما تسببت في تعليق حركة النقل العام، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 34 ألف منزل.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، تحذيرات بشأن سقوط الجليد، حيث لا يزال الآلاف من الناس دون كهرباء في أعقاب العاصفة «مالك» التي اجتاحت البلاد، ومن المتوقع أن تضرب عاصفة ثانية بريطانيا في غضون ساعات، تدعى العاصفة «كوري».

