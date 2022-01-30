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3 عواصف قوية تجتاح شمال أوروبا.. وقطع الكهرباء عن 34 ألف منزل «فيديو»

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سارة ثروت
06:23 م | الأحد 30 يناير 2022
سقوذ الأشجار فى اسكتلندا بسبب العواصف

سقوذ الأشجار فى اسكتلندا بسبب العواصف

استمرت عواصف قوية في ضرب شمال أوروبا صباح اليوم الأحد، ما تسببت في تعليق حركة النقل العام، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 34 ألف منزل.

انقطاع التيار الكهربائي

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا، تحذيرات بشأن سقوط الجليد، حيث لا يزال الآلاف من الناس دون كهرباء في أعقاب العاصفة «مالك» التي اجتاحت البلاد، ومن المتوقع أن تضرب عاصفة ثانية بريطانيا في غضون ساعات، تدعى العاصفة «كوري».

عاصفة كورى تصل إلى بريطانيا وأسكتلندا

وبحسب «سكاي نيوز» البريطانية، تجلب العاصفة كوري رياحًا تصل سرعتها إلى 90 ميلًا في الساعة في بعض المواقع الساحلية المكشوفة والمناطق الجبلية في أسكتلندا وبريطانيا.

ومن جانبها، قالت شركات الطاقة إن حوالي 34 ألف عميل لا يزالون دون كهرباء في جميع أنحاء شمال إنجلترا واسكتلندا.

إعلان حالة الطوارئ وبقاء المواطنين في المنازل بألمانيا بسبب عاصفة «نادية»

كما اشتدت العواصف، المعروفة باسم «نادية» في ألمانيا، وأعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة الألمانية برلين حالة الطوارئ، كما دعت المواطنين إلى البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بعد أن قتل شخصا وأصيب آخر.

وفي أسكتلندا، قالت السكك الحديدية، اليوم، إن الرحلات المحلية ستتوقف في تمام الساعة السادسة بسبب الرياح القوية التي تعيق حركة القطارات، وغردت الهيئة على حسابها الشخصي عبر موقع تويتر، أن القطارات الأخرى، تسير على سرعة 40 ميلًا في الساعة حتى منتصف ليل الأحد لحماية الركاب وموظفي السكك الحديدية، ويأتي ذلك بعد حالتي الوفاة الناجمة عن سقوط الأشجار خلال العاصفة مالك، أمس السبت.

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