حسام حبيب يستقبل العزاء في جدته اليوم.. والجمهور يتوقع حضور شيرين

يستقبل الفنان حسام حبيب، العزاء في جدته، التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي، اليوم بعد صلاة المغرب من مسجد الشرطة في التجمع الخامس، وذلك وفقا لما أعلنه عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ«إنستجرام».

ونشر حبيب، صورة تجمعه بجدته الراحلة، وعلق عليها: «ارقدي في سلام يا جدتي.. حتى نلتقي مرة أخرى».

شيرين عبد الوهاب تنعى جدة حسام حبيب

ونعى عدد من الفنانين، جدة الفنان حسام حبيب، ومن بينهم زوجته السابقة شيرين عبدالوهاب، التي نشرت تدوينة عبر حسابها على «تويتر»، قالت فيها: «إنا لله وإنا اليه راجعون، ببالغ الحزن ننعى المرحومة العزيزة إلى قلبي جدتي الغالية؛ جدة حسام حبيب».

وبعد تلك التدوينة، توقع عدد كبير من المتابعين حضور شيرين لتقديم واجب العزاء لحسام حبيب وعائلته، وأشاد البعض بها؛ فعلقت إحدى المتابعات: «حركة جميلة منك والأوقات دي فعلا بتبين معدن الشخص».

هجوم على شيرين بسبب حسام حبيب

وعلى الجانب الآخر، شنت بعض المتابعات هجوما على شيرين بسبب التغريدة، وقالت إحداهن: «لو تمسحي التغريدة أفضل قللتي من شخصيتك بما فيه الكفاية»، وأضافت أخرى: «شرين راح انجلط منك يا شيخة.. حسام خلاص بقى باي، خلاص يا شيخة ارحمينا من حسام وعائلة حسام».

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، انفصالها رسميا عن زوجها الفنان حسام حبيب في ديسمبر الماضي، وذلك بعد زواج استمر ما يقرب من 4 سنوات، وأكدت خلال بيان رسمي أن الانفصال حدث بهدوء تام دون أي خلافات.

وكانت المفاجأة في أول ظهور لها بعد الطلاق، فكانت حليقة الرأس تماما، وهو ما أدى إلى حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، واتهم البعض حسام حبيب بكونه وراء حلاقة شعر شيرين، ولكنها نفت الأمر تماما.