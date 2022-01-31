برج الحمل حظك اليوم الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا

دائما ما يفضل أصحاب برج الحمل العزلة، للتأمل فهم أشخاص مبتكرون يبحثون عن الهدوء للإبداع، وهذا ما يغضب شريك هذا البرج إذا لم يعرف جيدًا طبيعته التي تميل كل الميل للعزلة حتى وإن كانت مؤقته لترتيب الأفكار بداخله، ولذلك فإن مواليد تلك الفترة يندمجون مع بعضهم البعض ولا يفضلون التعامل مع محبي الصخب والضوضاء.

توقعات البرج على الصعيد المهني

وكشفت خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، لأصحاب هذا البرج على المستوى المهني يجب أن ينتبهوا لوجود القمر في منزل المشروعات، إذ أن هذا الأمر يجعل اليوم الاثنين، مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء والأشخاص الجدد، فالكف عن العزلة أمر هام وضروري.

على مولود برج الحمل أن يضع تركيزة في المشروعات التي يخطط لها إذ أن الأجواء الحالية تساعدهم بشده على الإنجاز، وكل ما عليك هو أن تتحلى بالصفات التي طالما اشتهرت بها، خاصة عند التعامل مع زملائك في العمل أو أحد أقاربك، تحكم في أعصابك وحاول قدر المستطاع تجنب المشكلات التي إذا حدثت قد تنعكس بالسلب على ما تخطط له من مشروعات.

توقعات البرج على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي، فيخبرك الفلك عزيزي مولود برج الحمل أنه رغم التشويش، فالشمس في منزل الأصدقاء، فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى.

كما يطلعك الفلك كذلك مولود برج الحمل أن الحظ معك هذا، اليوم، فيجب أن تستغل الفرصة كي تنجز كل المهام الموكلة إليك أو التي تنوي القيام بها، ولذلك عليك أن تتعامل بهدوء، وأن تكون حكيما أثناء تعاملك مع هذه الشكوك، خاصة إذا كانت تتعلق بمدى حب المقربين منك أو شريك حياتك.

المرأة برج الحمل

وتتميز المرأة مولود برج الحمل بأنها إنسانة رقيقة المشاعر وبريئة وهي الأكثر نعومة بين النساء، كما أنها حسنة التصرف في كافة أمور حياتها وصبورة، وتضيف لكل من حولها ولا تبخل عنهم بالمعلومات التي تساعدهم على التقدم والإنجاز، لذلك تعد المرأة الحمل في مقدمة النساء التي لا يتردد الرجال في الارتباط بها.