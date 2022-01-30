برج الحمل حظك اليوم الأحد 30-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. ليس أفضل يوم

رغم أن مواليد برج الحمل يتميزون عادة بالهدوء وعدم التسرع أو الانفعال، إلا أنه وفقا لحظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج الفلكية، فإن اليوم لن يكون الأفضل لهم، وعليهم أن ينتبهوا جيدا لما يثير انفعالهم أو يجعلهم يغضبون، عليهم أن يكونوا أكثر تحكما وهدوءً أمام كل المحاولات التي قد يلاقوها، التي تهدف إلى فقدانهم السيطرة على الأمور.

برج الحمل حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني

تتوقع خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، تواجد القمر في وضع معاكس للبرج، لذلك فإذا كنت من مواليد برج الحمل، فإن حظك اليوم الأحد ينصحك بألا تنفعل أو تفقد أعصابك بسهولة، خاصة أنك قد تواجه بعض المواقف التي قد تجعلك تتصرف على غير عادتك بعصبية وغضب، كن حليما وهادئًا قدر استطاعتك.

على مواليد برج الحمل أيضًا، أن يبذلوا جهدا أكبر على مدار اليوم لتجنب المشكلات التي قد يواجهونها على مدار يومهم، كل ما عليك هو أن تتحلى بالصفات التي طالما اشتهرت بها، خاصة عند التعامل مع زملائك في العمل أو أحد أقاربك، تحكم في أعصابك وحاول قدر المستطاع تجنب المشكلات التي إذا حدثت قد تنعكس بالسلب على ما تخطط له.

برج الحمل حظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج على الصعيد العاطفي

ليس اليوم هو الأفضل لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي والاجتماعي، فوفقا لحظك اليوم الأحد وتوقعات الأبراج الفلكية، فإن المزيد من الشكوك ستحاوطك وتساورك، عليك أن تتعامل معها بهدوء وأن تكون حكيما أثناء تعاملك مع هذه الشكوك خاصة إذا كانت تتعلق بمدى حب المقربين منك أو شريك حياتك.

ينصحك علم الفلك أيضًا إذا كنت من مواليد برج الحمل، ألا تبالغ في إظهار مشاعر القلق والارتياب جراء بعض الأمور التي قد تتكشف لك، والتي تتعلق بالمقربين منك أو من تحبهم، كن هادئًا حكيما في تصرفك، وفكر في الأمور جيدا واوزنها وتوقع عواقبها، ولا تصدق كل ما يقال لك أو ما يثير شكوكك.

توقعات برج الحمل خلال الفترة المقبلة

توقعات الأبراج وعلم الفلك لحظك في شهر فبراير تشمل العديد من المشكلات التي من المتوقع أن تقابل مواليد هذا البرج، قد تكون في انتظار المزيد من الشكوك، لكن في الوقت نفسه قد تشهد استقرارا كبيرا مع شريك حياتك على الصعيد العاطفي، لكن هذا الاستقرار لن يدوم طويلا، وقد تجد نفسك في النهاية لا تستطيع التحكم في علاقاتك الاجتماعية والعاطفية.