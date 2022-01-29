برج الحمل حظك اليوم السبت 29-1-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل هو الأول بين الأبراج الـ12، ويشمل البرج مواليد من 21 شهر مارس حتى 20 شهر أبريل، ويتسم مواليد البرج بالشخصية المستقلة والقوية، ولكن من الواضح أن حظ برج الحمل يحذرهم من التعامل بعدم لباقة، لأن ذلك من شأنه أن يتسبب في دخولهم بمشكلات عديدة.

الهدوء والتفكير جيدا في القرارات قبل اتخاذها من صفات مواليد برج الحمل، وهو أمر سيحتاجه مواليد هذا البرج اليوم، فوفقا لتوقعات الأبراج وحظك اليوم السبت برج الحمل، فيجب على مواليد هذا البرج التعامل بحكمة وروية قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك والأبراج حظك اليوم برج الحمل، أن القمر في مربع برجك وعليك أن تعتمد باللباقة والإقناع في عرض آرائك، لذا عليك أن تتحلى بالهدوء في عرض ما تريد.

على الصعيد المهني والمالي على مواليد برج الحمل في حظك اليوم أن يتعاملوا باتزان وينتبهوا جيدا لخطواتهم خاصة تلك الخاصة بالأمور المالية ونفقاتهم، هكذا تنصح خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد، فالقمر وأورانوس في منزل العمل متنافران، وهذا يعني أن اليوم لن يكون الأفضل على المستوى المالي والمادي، لذلك كن حكيما وتصرف بروية وهدوء.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم ألا تدع تفاصيل تافهة تسبب لك الإحباط، فعليك أن تنظر للجانب المضيء في حياتك، حيث إن فينوس والمريخ معاكسان مما يجعلك تميل للعصبية، كن أهدأ في ردود أفعالك حتى لا تقع في مشكلات عدّة مع من تحب.

على مواليد برج الحمل اليوم السبت أن يكونوا أكثر لباقة واتزانا أثناء حديثهم مع من حولهم من أشخاص، فعلى الصعيد العاطفي والاجتماعي يخبرك حظك اليوم وتوقعات الأبراج الفلكية أن تحاول قدر الإمكان المحافظة على علاقاتك الجيدة بمن حولك، فلا تتفوه بكلمات قد تدفع ثمنها باهظا، ووفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد فعلى مواليد هذا البرج أن يكونوا لبقين في علاقاتهم مع الأصدقاء والأسرة وشريك الحياة.

مواصفات برج الحمل

يتسم مولود برج الحمل أنه قيادي فهو لديه قدرة كبيرة على جعل الآخرين يتبعونه بدلًا من أن يتبعهم هو، وهذه الصفة بالفطرة، كما أنه يلهم من حوله طول الوقت ويجعلهم يتأثروا به، فهو يمتلك آراء حاسمة تجاه كل الأمور التي تجري من حوله.

كما يتميز مولود برج الحمل بالشجاعة فهو قوي بدرجة كبيرة، ويعتبر من أشجع الشخصيات على الإطلاق لدرجة تجعله يقبل كل تحدي أمامه للتغلب على الصعاب وعدم الخوف من المخاطرة، لتحقيق كل أهدافه التي يسعى لإنجازها دون الالتفات بأي عقبات.

توقعات برج الحمل لشهر فبراير المقبل

ربما يحمل شهر فبراير بشرى سارة لمواليد برج الحمل، وبعض التحذيرات المهمة التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار، فوفقًا لتوقعات الأبراج الفلكية، فإن مواليد برج الحمل سيكونوا على موعد مع الاستقرار، والكثير من الهدوء والابتعاد عن المشكلات خلال هذا الشهر، خاصة على المستوى العاطفي والصحي، لكن عليه الحذر بأن الهدوء قد لا يدوم طويلا، وقد تواجهك مشكلات متعلقة بعدم تحكمك في الأمور وفقدان شغف الاستمرار مع من تحب.

وبحسب خبير الأبراج محمد صبحي، فإن توقعات برج الحمل لشهر فبراير قد تحمل ظهور شخص من الماضي يسبب لك الحيرة، قد تفكر في الدخول في علاقة جديدة والابتعاد عن شريك حياتك، خاصة بعد تعرضك للعديد من الضغوطات النفسية.

أما على المستوى المهني، فالأوضاع المادية ستتحسن كثيرا، قد تصل إلى ما تريد أن تصل له، وتنجح خطتك التي طالما سعيت لتحقيقها، فهو بمثابة شهر جني الثمار، لكن مع الحذر جيدًا من الاستسلام أو الإحباط، خاصة في ظل محاولات البعض لفعل ذلك.