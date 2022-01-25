«التعليم العالي» تنفي إلغاء امتحانات الترم الأول لمصطفى محمد

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة فتحت تحقيقاً عاجلاً في واقعة انتحال أحد الأشخاص «طالب خريج كلية الآداب»، صفة مصطفى محمد لاعب منتخب مصر، لأداء امتحانات الترم الأول بدلا منه في معهد الإدارة العالي بمدينة شبرامنت بمحافظة الجيزة، للتأكد من صحة الواقعة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتلاعب، فلا يمكن أن يتم معاقبة الطالب مصطفى محمد قبل انتهاء التحقيقات.

عطا: الحديث عن إلغاء امتحانات مصطفى محمد عار من الصحة

وكشف عطا، في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، حقيقة إلغاء امتحانات الترم الأول للطالب ولاعب كرة القدم مصطفى محمد، قائلًا: «هذا الكلام غير صحيح وعار تماما من الصحة، ولم نصدر أي قرارات بخصوص مصطفى محمد لأن التحقيقات ما زالت مستمرة».

وأكد السيد عطا أن المستند المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري للاعب المنتخب المصري مصطفى محمد، من المعهد العالي بشبرامنت، نتيجة واقعة ضبط منتحل لصفة وشخص اللاعب لأداء الامتحان بدلا منه، لا يتعلق بمعهد اللاعب، ولا يخص معهد الهندسة الملتحق فيه لأنه يخص معهد الإدارة بمدينة شبرامنت، وليس المعهد العالي.

عطا: التحقيقات جارية وإجراءات قانونية ضد المخطئ

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحقيقات جارية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخطئ، مؤكدأ أن الوزارة تواصل العمل على متابعة الامتحانات بمختلف الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

عطا: مصطفى محمد لم يفصل

وتابع عطا: «مصطفى محمد لم يفصل، ولا يوجد أي قرار رسمي بفصله من المعهد بعد واقعة انتحال شخص لصفة اللاعب لأداء الامتحانات بدلا منه، إزاى هنفصل طالب لم يتم التحقيق معه».

ونوه إلى أن جميع المعاهد والجامعات تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية الامتحانية.