التعليم العالي: لجان متخصصة لرصد أي مخالفات في المعاهد الدراسية

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع المعاهد، أن الوزارة تتابع عن كثب نشاط وعمل كافة المعاهد التعليمية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك عدد من اللجان المعنية منوطة بعملية التفتيش والمتابعة والرصد الدوري لأي مخالفات.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات

وأضاف «عطا» في تصريحات لـ«الوطن» أنه حال رصد أي تجاوزات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة التعليمية أو المعهد طبقا للقانون، لافتا إلى أن اللجان تراجع دوريا سجلات المعاهد والمقيدين بها وخريجها ونظم الدراسة ومتابعة كافة أعمالها.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة تتابع دوريا فحص أي شكوى أو بلاغ بوجود مخالفة للتأكد منها، أو تجاوز في أي معهد دراسي، موضحا أنه حال ثبوت صحة واقعة أي مخالفة يتم تطبيق القانون، ومن العقوبات الاحالة للنيابة العامة.

النيابة تحقق في واقعة شبرامنت

وعن واقعة المعهد العالي بشبرامنت بشأن أداء طالب امتحانات الفصل الدراسي الأول بدلا من طالب آخر، أكد أنه تم إجراء تحقيق عاجل من النيابة العامة للوقوف علي ملابساتها، مشيرا إلى أنه سيتم الاعلان عن كافة الإجراءات عقب اعلان نتائج تحقيقات النيابة العامة.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الوزارة تراجع كافة سجلات وقيد جميع الطلاب في مختلف المعاهد، كما أن لجان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتقصى كافة المعلومات التي يتم نشرها عن وجود مخالفات في المعاهد بشأن قيد الطلاب، وفي حال رصد أي تجاوز سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.