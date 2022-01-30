ميار الببلاوي تجري عملية لاستئصال الرحم.. ونجلها يكشف تطورات حالتها

أكد محمد، نجل الإعلامية ميار الببلاوي، أن والدته أجرت عملية جراحية أمس، وتوجد حاليا في منزلها.

وقال محمد، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله والدتي بخير وحالتها الصحية مستقرة، وغادرت المستشفى بعد إجرائها عملية استئصال الرحم، وتوجد حاليا في المنزل ولكنها نائمة بسبب المسكنات والأدوية التي تلقتها بعد العملية».

ميار الببلاوي تخضع لعمليه جراحية

وأعلنت الإعلامية ميار الببلاوي، أمس، عبر صفحتها على «فيس بوك»، خضوعها لعملية جراحية تستغرق 5 ساعات، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

وطمأن محمد، نجل ميار الببلاوي، الجمهور على حالتها بعد إجراء العملية الجراحية، وكتب عبر صفحة والدته على «فيس بوك»: «ماما يا حبيبتي، يا رب والفجر بيأذن يشفيكي ويعافيكي ويخليكي ليا، أنا فخور بيكي يا أمي وبالذات والناس بتعمل تريند بحاجات قلة أدب، حضرتك بتعملي تريند في برنامجك الديني المحترم علشان بتجاوبوا على أسئلة بتهم المسلمين، لما تفوقي وتقومي بالسلامة هتفرحي قوي إن الفقرة عاملة 3 ملايين مشاهدة، ملحوظة أنا محمد التاجي ابن الدكتورة ميار، مامتي لسه تعبانة من العملية، بس حبيت أكتب البوست ده وأفرح الناس اللي دعت لها».

ميار الببلاوي تجري عملية لإزالة ورم

وفي يونيو الماضي، خضعت ميار لعملية إزالة ورم من على الرحم.

وكتب نجلها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله ماما طلعت من العملية حالًا، وبطمنكم بجد أني جنبها وهي خارجة من عملية، دي نعمة، شكرًا يا رب».