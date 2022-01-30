غلق باب التصويت وبدء فرز الأصوات بانتخابات الزراعيين «صور»

أغلقت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهن الزراعية، باب التصويت على الانتخابات التي أجريت اليوم، على مستوى الجمهورية، على مقعد النقيب والوكيلين وأعضاء المجلس والفرعيات، وبدأت اللجان الانتخابات في فرز الأصوات الانتخابية، وشهدت اللجان، إقبال ضعيف من المهندسين الزراعيين، وسط إشراف قضائي تام على كل اللجان.

انتخابات نقابة الزراعيين

كانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها للتصويت على مستوى الجمهورية، في الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الخامسة مساء، تنافس فيها ما يقرب من 2000 مرشح على جميع المستويات.

وتنافس على مقعد النقيب، 7 مرشحين، أبرزهم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحالى، الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، والدكتور نظمي عبد الحميد عميد زراعة عين شمس السابق، والدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق.

ويعتمد المرشحون على مقعد النقيب العام، على خبراتهم طويلة وعلاقاتهم الجيدة مع وزارة الزراعة وهيئاتها ومراكز البحوث في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن مقعد الوكيل الأول تنحصر المنافسة فيه بين المهندس السيد عبد اللطيف جاد الله حيث كان عضوا بمجلس النقابة في الدورة المنقضية أما الدكتور حسن الفولي، ويعتمد عبد اللطيف على ما قام به من جهد كبير خلال الدورة السابقة حيث عمل على تسهيل الإجراءات الزراعيين، وترأس للجنة الإسكان، ويسعى الفولي بقوة للحفاظ على مقعده.

وتعد المنافسة على مقعد الوكيل الثاني واضحة بين المهندس رجب إبراهيم الذي يعتمد على علاقاته بالمهندسين الزراعيين بمختلف قطاعات وهيئات وزارة الزراعة، ويحظى بدعم كبير خاصة من محافظات الصعيد، كما ينافسه على المقعد، النائب السابق رائف تمراز الذي يعتمد على علاقاته التي كونها من خلال تواجده بلجنة الزراعة بالبرلمان السابق.

2000 مرشح يتنافسون على جميع المستويات

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، اليوم، إن انتخابات نقابة الزراعيين تجرى على كل المستويات بالنقابة العامة وفروعها بجميع المحافظات بانضباط شديد، وتحت إشراف قضائي تام، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا ويتنافس في هذه الانتخابات حوالي 2000 مرشح على جميع المستويات.

أكد خليفة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يشكل اي قوائم انتخابية تحمل اسمه او معه مجموعة من الأعضاء مؤكدا أنه منذ الدورة السابقة لم يعد قائمة انتخابية له ولم يقحم وزارة الزراعة في العملية الانتخابية.