انطلاق انتخابات نقابة الزراعيين.. 7 مرشحين يتنافسون على منصب النقيب

انطلقت قبل قليل انتخابات النقابة العامة للمهن الزراعية، لاختيار النقيب العام والوكيلين والأعضاء، على مستوى الجمهورية، والأعضاء الإقليميين، وفتحت اللجان أبوابها للتصويت على مستوى الجمهورية، في الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء، وتجرى المنافسة في تلك الانتخابات بين نحو 2000 مرشح على كل المقاعد.

7 مرشحين على منصب نقيب الزراعيين

ويشهد مقعد النقيب منافسة بين 7 مرشحين أبرزهم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين الحالي، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، والدكتور نظمي عبدالحميد عميد زراعة عين شمس السابق، والدكتور صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية السابق.

مقعد الوكيل الأول

وتنحصر المنافسة على مقعد الوكيل الأول في انتخابات الزراعيين، بين المهندس السيد عبداللطيف جاد الله عضو مجلس النقابة في الدورة الأخيرة، والدكتور حسن الفولي.

والمنافسة على مقعد الوكيل الثاني بين المهندس رجب إبراهيم، والنائب السابق رائف تمراز.

من جانبه أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، اليوم الأحد، أن انتخابات نقابة الزراعيين تجرى على كل المستويات بالنقابة العامة وفروعها بجميع المحافظات بانضباط شديد وتحت إشراف قضائي تام.