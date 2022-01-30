ميمي جمال تكشف عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل «آخر دور»

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن تفاصيل دورها في مسلسل «آخر دور»، موضحة أنها تقدم مثالا حيا عن عقوق الوالدين، وتعاني بالعمل من قسوة ابنتها، وتشارك بالعمل مع الفنانة دينا الشربيني، ومن المفترض أن يعرض خلال الشهور المقبلة على منصة «شاهد».

شخصية ميمي جمال في المسلسل

وأوضحت الفنانة ميمي جمال، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تقدم دور سيدة تعاني من عقوق ابنتها، التي لا يهمها سوى الميراث والحصول على الأموال، وهذا ما يحدث كثيرا هذه الأيام، معبرة عن استيائها من قساوة الأبناء على آبائهم، لذا تحمست للغاية لتقديم هذا الدور.

وأشارت الفنانة إلى أنها رحبت باستضافة الإعلامية شافكي المنيري لها، الخميس المقبل على القناة الأولى، للحديث عن ذلك العقوق من الأبناء لآبائهم بعد انتشارها بالوسط الفني والسوشيال ميديا، أبرزها أولاد شريفة ماهر خاصة بعد وفاة ابنها.

وتابعت أنها تفضل ألا يتداول مثل هذه الأخبار على السوشيال ميديا و يجب تجاهلها، إذ إن كثرة انتشارها ستكون سلبية وليست إيجابية، ويصبح الأمر اعتياديًا ومباحًا، تابعت: «أما أقول لواحد أنت حرامي أكتر من مرة وأبرز عيوبه، بعدها لو حتى مش حرامي هيسرق، إنما لو موجهتش ليه التهمة بشكل اتهام، ممكن يخجل، وميكررش الغلط التاني».

سبب تسمية المسلسل بـ«آخر دور»

أوضحت الفنانة ميمي جمال أن مسلسل «آخر دور» جرى إطلاق عليه هذا الاسم، إذ إنها تسكن بالعمل بالدور الأخير، وتغلق أبواب الشقة عليها، بسبب قسوة ابنتها، موضحة أن رسالة المسلسل تكمن أن الله لا ينسى أحدا، فإذا ابتلى شخص ببلاء، فيعطي الدواء من جهة أخرى، إذ إن دينا الشربيني تقوم بدور جارتها، وتكون الأحن عليها من ابنته كنوع من أنواع العوض.

ومن جانبه، أشارت إلى أنها انتهت من تصوير دورها بالعمل منذ أكثر من 20 يومًا، ولكنها لا تعلم عن انتهاء تصوير جميع المشاهد أم لا.