ميمي جمال: غبت عن الفن بسبب وفاة حسن مصطفى ورجعت بعد «جواز بناتي»

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن سبب غيابها لمدة 5 أعوام عن الفن، هو وفاة زوجها الفنان حسن مصطفى، وقررت العودة بعد زواج بناتها، معلقة: «رجعت للمهنة إللى بفهم فيها وبحبها».

سر غياب ميمي جمال عن الفن لـ5 أعوام

غابت الفنانة ميمي جمال، عن المجال الفني لمدة 5 أعوام متتالية، وكانت آخر مشاركة لها في فيلم «لف ودوران»، مع أحمد حلمي، ودنيا سمير غانم، عام 2016، وقررت العودة لـالفن و جمهورها، في عام 2021، من خلال مسلسل «زي القمر»، والمشاركة بحكاية «مش مبسوطة»، مع هشام إسماعيل وداليا مصطفى، ومن ثم انضمت لـ مسلسل «ورا كل باب»، حكاية «90 يوم»، مع نضال الشافعي، وفي السطور التالية، كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن سر غيابها، وعن أعمالها المقبلة.

أوضحت الفنانة ميمي جمال، أنها بعد وفاة رفيق حياتها، زوجها الفنان حسن مصطفى، شعرت بعدم الرغبة بالمشاركة في الأعمال الفنية، ربما يكون فقدان شغف، وقالت إنها كانت تشعر براحة وعدم رغبة بالعودة للفن.

بنات ميمي جمال سبب عودتها للفن

وتابعت الفنانة ميمي جمال، موضحة، إنها قررت العودة للمجال الفني، بعد أن غابت 5 أعوام عن الأضواء، بسبب إنشغال بناتها بحياتهم الخاصة، بعد زواجهم و سنة الحياة، فقررت أن تعود للمهنة التي تحبها و تتمكن من القيام بها.

أعمال ميمي جمال في 2021

أكدت ميمي جمال، أنها عادت بالمشاركة في 4 أعمال درامية، بعد غياب 5 أعوام ، وتقوم بدور أم في عملين، وحماة باخريين، تم عرض منهم مسلسين، هما «مش مبسوطة، 90 يوم»، وستنتهي من تصوير مسلسل «آخر دور» يوم السبت، مع دينا الشربيني وأحمد خالد صالح، وإخراج، حسين المنباوي.

وتابعت، ميمي جمال، إنها أنضمت أيضا لفريق مسلسل «قانون العمل»، مع مريم أبو عوف، و بدأت بتصوير المسلسل بالفعل، وقامت بتصوير يوم واحد فقط حتى الان.

وأوضحت جمال، إنها استعدت لتقديم كل شخصية بكل جدية، لإن كل دور مختلف عن الآخر، وكل شخصية سوف تقدمها تعطيها حقها والاستعداد التام لها.