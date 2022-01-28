جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة: استحداث 7 آلاف كم طرقا جديدة

أعدت وزارة الداخلية دليلا إرشاديا يسلط الضوء على جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، ويتيح العديد من الخدمات، من خلال إنشاء مقر جديد للإدارة العامة لمرور القاهرة، لمتابعة إدارة العمل المروري بطريقة عصرية، استحداث عدد من المحاور المرورية والكباري، التي تعد شرايين الأمل بقلب العاصمة، توفير عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطرق، وتفعيل الإجراءات الانضباطية، على الطرق، بالإضافة إلى إرشادات السلامة المرورية، وتقديم نبذة مختصرة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة.

مقر جديد لـ«مرور القاهرة» لإدارة العمل المروري بطريقة عصرية

في إطار اهتمام الدولة بتطوير شبكة الطرق القومية، كان لزاماً تطوير منظومة العمل بالإدارة العامة لمرور القاهرة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا كداعم في إدارة حركة مرور عصرية، ومن هذا المنطلق تم إنشاء المقر على مساحة 15000 متر مربع، ويضم غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، منظومة التحكم بالإشارات الضوئية، وحدة الحاسب الآلي المطورة، وحدة الميكروفيلم.

محاور مرورية وكباري مستحدثة

أطلق المشروع القومي للطرق في أغسطس 2014، والذي أضاف حتى الآن إلى الشبكة القومية للطرق، أكثر من 7 آلاف كيلو متر طرق جديدة، منها محور شينزو آبي، محور عدلي منصور، محور الفريق إبراهيم العرابي، محور جيهان السادات، محور اللواء عمر سليمان، كوبري أحمد جلال، كوبري مدخل جاردينيا، كوبري ميدان سفير، كوبري ميدان المحكمة، كوبري الطيران 2، كوبري مستشفى مصر للطيران، كوبري السبع عمارات، كوبري ميدان الحجاز، كوبري تقاطع محور المليون شجرة وشارع الصاعقة، كوبري ميدان ابن الحكم، كوبري الحلمية، كوبري ميدان المطرية، كوبري تقاطع الحرية وعمر المختار، كوبري تقاطع الكابلات وعمر المختار، كوبري تقاطع مرفق المياه، وبورسعيد، كوبري تقاطع محور العروبة مع الميرغني، كوبري تقاطع جوزيف تيتو و6 أكتوبر وعبد الحميد بدوي، كوبري تقاطع القبة وجسر السويس، المآوى الدورانية بمحور المليون شجرة، كوبري شارع يوسف عباس، كوبري شارع الطيران، كوبري عباس العقاد، كوبري تقاطع مصطفى النحاس مع يوسف عباس والطيران، كوبري تقاطع عباس العقاد ومصطفى النحاس.

بالإضافة إلى كوبري تقاطع مكرم عبيد ومصطفى النحاس، كوبري تقاطع حسن المأمون ومصطفى النحاس، كوبري تقاطع عباس العقاد والبطراوي، كوبري تقاطع مكرم عبيد وعبد الرازق السنهوري، كوبري تقاطع الطيران وإسماعيل القباني، كوبري تقاطع الميثاق، ومهدي عرفة، كوبري الدكتور كمال الجنزوري، كوبري اللواء صلاح الشاذلي، كوبري البطلة فريال أشرف، كوبري الأسمرات 2، وكوبري كورنيش النيل.

عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطرق

ويتضمن الدليل الإرشادي، الذي أتاحته مديرية أمن القاهرة عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطرق، التي شملت حد السرعة المتاحة، استحداث الرادارات، حيث تم تركيب العديد من الرادرات الثابتة في غالبية المحاور المرورية المستحدثة لضبط مخالفات السرعة الزائدة حفاظاً على سلامة المواطنين على الطرق، خاصة في ظل السيولة المرورية التي شهدتها تلك المحاور، وقد تم ربط كل الرادارات المستحدثة بمركز تجميع الرادارات بالإدارة العامة لمرور القاهرة ليتم تسجيل مخالفات السرعة إلكترونيا، وترسل للنيابة العامة المختصة مباشرة، بالإضافة إلى كامبرات المراقبة الثابتة، والمتحركة لمتابعة الحالة المرورية على الطرق، كما تم نشر العديد من الكاميرات الردارية، بعدة محاور مرورية والتي تقوم برصد كل المخالفات المرورية وتسجيلها موثقة بالصور التي تدعم نوع المخالفة، والتي ترسل مباشرة للنيابة العامة.

الإجراءات الانضباطية على الطرق وإرشادات السلامة المرورية

أوضحت «الداخلية» الإجراءات الانضباطية على الطرق وإرشادات السلامة المرورية الواجب اتباعها بالدليل الإرشادي، الصادر عن مديرية أمن القاهرة، محذرة من حوادث الطرق، مشيرة إلى الالتزام بالسرعة المقررة داخل المدن «60 كم/ ساعة»، ما لم توجد لافتات تنظيمية تنص على غير ذلك.

إرشادات السلامة المرورية

ـ الالتزام بقواعد وآداب المرور من السمات الحضارية للدول والشعوب.

ـ التأكد من صلاحية السيارة وقدرتها على السير.

ـ التفكير جيدا فيما يريد قائد المركبة في تنفيذه، وذلك عند الوقوف، أو الدخول في المنحيات، أو التخطي.

ـ متابعة استخدام المرآة لملاحظة المركبات أثناء القيادة.

ـ الحفاظ على مسافة كافية بين المركبات، خاصة أثناء مناورة التجاوز.

ـ استعمال الإرشادات الضوئية بمسافة، ووقت كافيين حتى يتجنبها الغير، وحتى لا يعرض المواطن نفسه وغيره للخطر.

ـ استخدام حزام الأمان، ضروري لتأمين قائد المركبة ومن بجواره.

ـ عدم الانشغال بغير الطريق حرصا على السلامة العامة لقائد السيارة والآخرين.

ـ تجنب ترك السيارة في مكان يعرض حياة الآخرين للخطر، خاصة في فترات الليل، الطرق السريعة، أو المنحنيات والمطالع.

ـ تجنب استخدام الأضواء المبهرة ليلاً داخل المدينة.

إرشادات تجنب الحوادث لقائدي المركبات: احذر خطأ الغير

ـ تجنب السرعة الزائدة فهي القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.

ـ احذر خطأ الغير وذلك بترك مسافة كافية كمنطقة أمان حول السيارة للتحرك في نطاقها.

ـ تجنب استعمال الفرامل بصورة مفاجئة للتقليل من سرعة المركبة، أو لإيقافها، كما يجب تجنب استعمال الفرامل في الطرق الزلقة.

ـ تجنب تناول المسكرات والمخدرات.

ـ التأكد من سلامة وصلاحية السيارة.

ـ استخدام وسائل الإيضاح عن الأعطال، لتجنب حوادث الطرق، خاصة في أوقات الليل.

ـ استخدام الغيار العكسي للفتيس لتهدئة السرعة، عند اكتشاف عدم وجود فرامل.

ـ تهدئة السرعة وعدم استخدام فرامل السيارة بطريقة مفاجئة، عند وجود تراكمات مياه على الطريق «أمطار، أو صرف صحي».

إجراءات تراخيص المرور المختلفة

وتضمن تقديم نبذة مختصرة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة، كإجراءات ترخيص سيارة لأول مرة، إجراءات الفحص الفني للسيارة، إجراءات تجديد ترخيص سيارة، والإجراءات الواجب اتباعها في حالة استخدام التوكيل عند تجديد ترخيص السيارة، إجراءات استخراج رخصة القيادة لأول مرة، التفاصيل الكاملة حول الملصق الإلكتروني.