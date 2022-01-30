أستاذ تمويل: نشر ثقافة «البورصة» يساعد في زيادة معدلات النمو الاقتصادي

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن إطلاق أول سلسلة قصصية للأطفال عن البورصة اليوم، جاء انعكاسا لما تمثله البورصة من أهمية حيث تعتمد عليها الدولة في اقتصادياتها، كونها تساعد على زيادة الاستثمار، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مع فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وتزيد من أحجام التوظيف والإنتاج في المجتمع.

«إبراهيم»: البورصة المصرية حريصة على نشر ثقافاتها في المجتمع

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ثقافة المجتمع هي أحد أهم دعائم القطاع الحيوي من أجل خلق مستثمرين جدد خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أنه ومن المهم انتشار تلك الثقافة حتى تكون متبادلة بين الأسرة والمدرسة، «البورصة المصرية حريصة على نشر ثقافاتها في المجتمع».

وأوضح أن تبسيط المعلومات الخاصة بالبورصة للأطفال أمر سيحدث تباعا مع نشر ثقافة البورصة بين مختلف المواطنين، وتعتمد على المزيد من التعليم والوعي، «ما يحدث داخل المدارس والجامعات نشر لثقافة البورصة، وده بيستلزم قدر كبير من التنسيق والتعاون بين إدارة البورصة المصرية والمؤسسات التعليمية المختلفة، ووضع بروتوكولات تعاونيه لمختلف الجهات الحكومية».

وأكد أن الحكومة المصرية تهتم بشكل كبير لتذليل كافة العوائق التي قد تعيق المستثمرين في إطار حرصها بالحفاظ على مناخ الاستثمار المصري، «فيه إدراك كامل من الحكومة أن مزيد من الاستثمار سيؤدى إلى الانتعاش الاقتصادي وزيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار على السلع المختلفة وتوفير مزيد من فرص العمل، والحكومة لازم تتابع عن كثب كل متطلبات المستثمرين».